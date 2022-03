Rosalía nos descubre los detalles que no sabíamos de 'Motomami'

La cantante ha decidido descubrir algunos de los secretos mejor guardados de su próximo álbum, ‘Motomami’, el tercero de la cantautora catalana. Entre otras cosas, por fin sabemos la fecha de publicación definitiva: el próximo 18 de marzo.

"Hola :} estoy muY emocionada xk el dia 18 de Marzo sale por fiiiin Motomami y el día 17 en @tiktokmusic voy a hacer la presentación oficial de Motomami con una actuacion especiaL que hemos preparado y que no puedo esperar xa q la veáis :corazón_blanco::ojos_de_corazón: os dejo los horarios: MARCH 17: 4pm LA / 6pm MX / 7pm NY / 9pm ARG MARCH 18: 1am ESPAÑA", ha publicado en su cuenta de Instagram.

La artista ha decidido regalar varias exclusivas a sus seguidores y lo ha hecho a través del formato preguntas y respuestas de Instagram. Desde ahí ha confesado que la canción que más fácil le ha salido es “Saoko”, la más difícil de escribir ha sido “Sakura” o “G3N15” y una que probablemente nos hará llorar será “Como un G”.

También ha desvelado que el disco tendrá dos colaboraciones, aunque no ha especificado con quién exactamente. Ante la pregunta de cómo y cuándo se le ocurrió hacer este álbum, la catalana ha dicho que hace más de tres años. Una de las preguntas que todo el mundo esperaba, pero que no sabían si la cantante iba a querer responder, es la de cómo se siente después de todas las críticas que está recibiendo últimamente.

En concreto un o una fan, no sabemos, le preguntó: "¿Cómo te tomas que la gente te diga que ya no eres la misma que la de ‘El mal querer’?" Algo que Rosalía no evadió, pero a lo que tampoco dio una respuesta clara. La artista contestó con una foto suya poniendo morritos y un sticker de ‘Motomami’. A lo que sí respondió de forma mucho más clara es a quién le preguntaba qué se necesitaba para ser una Motomami. “Ser tú mismx sin pedir perdón ni permiso”, escribió.

Fuera del nuevo disco, la intérprete de "Chicken Teriyaki" aclaró que nunca se pone su propia música, que su canción favorita de Rauw Alejandro es "Aquel Nap ZzZz" o que le encanta ir al gym y hacer brownies.

Además, ayer supimos que la artista, productora y compositora va a presentar el próximo 17 de marzo su nuevo disco en exclusiva en TikTok LIVE. Esta será la primera vez que escuchemos los 14 temas de su 'Motomami' en directo, a través de un espectáculo a gran escala, en el que cada canción tendrá un aspecto visual y una ambientación única. Los fans podrán disfrutar cada canción de Motomami a través de un concepto diferente, creado por Rosalía, adentrándose en una experiencia inmersiva.

Los fans podrán seguir el TikTok LIVE de Rosalía el 17 de marzo a la 1:00 y a las 19:00, hora española, a través de la cuenta oficial de la artista (@Rosalia) y utilizar el hashtag #ROSALIAMOTOMAMI para unirse a la conversación.