Llevan años haciéndonos disfrutar con su música, pero quizás sea 2022 el año donde Morat consiga sorprendernos más con sus lanzamientos. La banda colombiana, que lleva junta casi una década, regresa con "Llamada perdida". Una canción que compusieron a sabiendas del cambio de estilo y de la evolución evidente en su sonido y que ya se ha convertido en el primer adelanto de su cuarto álbum. "Han cambiado muchas cosas. Nunca habíamos tenido tanto tiempo para hacer un cambio tan consciente. Un poco por la pandemia y por el parón que todos tuvimos. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de lo que queríamos hacer, lo que queríamos proyectar, el tipo de música que componer... Y este cuarto disco que se viene es un poco del resultado de todo este tiempo de reflexión", confiesa Juan Pablo Isaza al respecto.

¿Este tema marca un antes y un después en vuestra carrera?

Juan Pablo Isaza: "Llamada perdida" es la primera canción del álbum, pero sentimos que es el puente perfecto entre lo que estábamos haciendo con ¿A dónde vamos? y nuestras últimas canciones. Este nuevo álbum creo que para la gente que nos sigue va a ser muy fácil de identificar que nos vemos distinto y que la música también lo es. Usamos instrumentos que antes no incorporábamos, así que estamos muy evolucionados. No solo por estar explorando nueva música, sino porque la gente lo está percibiendo y lo está comentando. Eso nos emociona.

Con esta canción hay un cambio en el estilo de producción. ¿Hacia qué sonidos os apetece dirigir vuestra carrera?

Juan Pablo Isaza: Hay dos palabras que creemos que, conceptualmente, nos sirven como guía: temporal y clásico. Nosotros queremos guiar la música que estamos haciendo a que sea confusa sobre a qué época pertenece. Justo de la confusión de la temporalidad se desprende el sentimiento de lo clásico. Eso es exactamente lo que queremos generar con esta nueva canción y con el resto de nuestro disco. Ya nos estaba pasando con los vídeos de YouTube. En el de "Llamada perdida" comentan: "no sé si esto es del 2022 o si es del 2000 o de los años 80".

Juan Pablo Isaza : 100%, creo que sí. Este es un tema en el cual podemos tener una conversación larguísima, pero creo que por ejemplo solamente en la capacidad que tiene el ser humano de interactuar con muchas más personas día a día puede ser una sola razón para justificar lo que estás diciendo. Si me abro Tinder ya mismo, igual me puedo poner en contacto con 100 personas en una hora. Eso es absurdo, ¡es ridículo! Son demasiadas personas. Uno puede tener una interacción con muchas personas, y eso es algo que antes no se podía.

Simón : Como respetar los propios límites que uno se pone. O sea si uno dijo que no, pues no.

Martín : Yo creo que pueden ser muchas cosas, pero yo creo que si uno tiene claro que esa relación no te trae nada positivo y que no es saludable estar cerca de esa persona... pues si bien no es un tema de hacer ghosting, sí que hay que dejar las cosas claras. Si ya uno tiene las cosas claras, hay un punto en el que no creo que sea responsabilidad de uno devolver una llamada perdida.

Simón : Si siempre vuelve... claramente el truco no es ignorarlo. Es importante tenerlo en cuenta para gestionarlo y aprender a vivir con ello. La canción habla también como de esta guía para ser un pésimo exnovio, ¿no? Creo que todo el mundo se puede identificar con ese momento con el que, recién terminados, tenemos ganas de cagarla y de tirar todo al carajo para llamar a la persona y obligarla a que se acuerde de uno a pesar de que uno ya le dijo que no. Creo que eso habla un poco de lo que dices de cómo gestionar las emociones negativas y de esos momentos incómodos. Hay formas de hacerlo, pero creo que definitivamente hay que encontrar la manera de ser inteligente. En la canción lo más inteligente hubiera sido no llamar, pero no sé si la solución habría sido ignorar esos sentimientos.

Si una canción no termina de cuadraros, ¿la guardáis en un cajón y la revisáis pasado un tiempo? ¿O no volvéis nunca más a ella?

Juan Pablo Villamil : Creo que está difícil hacer ese ejercicio de memoria. La verdad es que para este disco llevamos muchísimas canciones y a lo mejor hay un par que alcanzamos a componer en el disco anterior. Pero sí es cierto que también llevamos muchísimo material nuevo y exclusivo para este álbum. También lo que nos pasa con bastante frecuencia es que las canciones se nos van haciendo un poco viejas conforme no las sacas. En ese sentido también, a veces, te decantas por un lado o por otro si el tema lleva mucho tiempo habiendo sido compuesto pero no grabado.

Juan Pablo Isaza : Nosotros hablamos muchas veces de qué frases son más llamativas que otras. Creo que "¿Cómo se olvida tan fácil como me olvidaste tú?" es una frase que puedes trasladar de muchas formas. Es decir, mismo contenido pero distinta estructura. Pero curiosamente nos fijamos también en eso, como en la fonética de la frase y qué tan fácil de decir es. Es una decisión consciente y a veces nos sale bien, otras no tanto, pero creo que el estar pensando en eso constantemente ha hecho que la gente reaccione de esta forma.

"Hemos entendido y aceptado lo que nos estaba pasando"

Ya vais camino de vuestro cuarto álbum. ¿En qué habéis cambiado desde que lanzasteis Sobre el amor y sus efectos secundarios?

Juan Pablo Isaza: En demasiadas cosas. Es más pensar en por dónde empezar, pero creo que en ese momento no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Había una ingenuidad muy grande a la hora de hacer música y de tener una banda. Simplemente íbamos con los ojos vendados hacia delante. En este momento ya sabemos más o menos de qué se trata esto y lo aceptamos. Es la parte que más cambio ha sufrido: la de que lo entendimos y lo aceptamos. Antes no lo aceptábamos porque no lo entendíamos.

Lleváis juntos más de una década. Si echáis la vista atrás, ¿le diríais algo a ese grupo que estaba empezando? ¿O no os diríais nada?

Simón: ¿Sabes lo que me pasa? La verdad es que siento que, por lo menos yo, creo que las grandes lecciones uno las tiene que vivir para entenderlas. Siento que hay muchos consejos que uno oía de pequeño, pero solo cuando uno lo vive en sus propias carnes lo puede entender. Hay muchas cosas que probablemente podrían haber sido diferentes si nos hubieran avisado en su momento. Hay ciertos consejos que sí que hemos tenido en la cabeza y que nos ha dado gente que admiramos.

Martín: Yo tengo uno bien específico: yo me habría dicho "no te pongas nada que no te guste o con lo que no te sientas bien". Creo que muchas veces, además siendo cuatro, hay ejercicios de ceder. Pero eso creo que habría sido una cosa que me habría dicho, aunque también he ido aprendiendo lo que me gusta y lo que no.

¿Y si os pregunto cuál es el consejo más valioso que recordáis?

Simón: Yo tengo uno que creo que es un cliché, pero creo que lo es por esa razón. Es el de "haz lo que te haga feliz". Es una estupidez, pero yo me acuerdo de mi mamá diciéndomelo mucho cuando estaba escogiendo carrera para la universidad. Siempre pensaba eso de "eso es lo que le dicen a todo el mundo". Pero con el tiempo sí considero que es un buen consejo y que es real. Es cierto que fue un consejo que necesita de un privilegio y de una suerte particular, pero si creo que fue algo que a mí me marcó mucho.

Una de las últimas veces que os entrevisté me contasteis que os gustaría colaborar con artistas españoles como Sabina, Leiva, Alejandro Sanz, Dani Martín o Fito y Fitipaldis. ¿Añadiríais algún nombre más a día de hoy? ¿Alguien con quien os haya apetecido trabajar en los últimos meses?

Juan Pablo Villamil: Es una buena lista igual.

Juan Pablo Isaza: Yo añadiría a Guitarricadelafuente

Martín: Yo añadiría a C. Tangana.

¿Proyectos a corto y medio plazo?

Juan Pablo Isaza: Pues en marzo vamos a estar tocando por Colombia, Ecuador y Venezuela. Luego nos vamos para México y en verano a Europa, principalmente a España. Así que esperad muchas noticias de nosotros sobre nuestros conciertos en España. En cuanto al disco se refiere, "Llamada perdida se estrenó hace solo una semana". Vamos a ir sacando más canciones del disco en paralelo a la gira hasta que decidamos cuándo sacar todo el paquete completo. Pero eso es algo que no tenemos ni decidido ni nosotros, así que hay que esperar.

¿Se viene alguna colaboración?

Juan Pablo Isaza: Varias

Simón: ¡Claro!

Martín: Sí, sí.

Juan Pablo Villamil: Muchas.