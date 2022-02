¿Imaginas que dos de los mayores iconos de toda una generación se unieran en un mismo proyecto? Es lo que ocurriría si Zendaya y Beyoncé decidieran participar en la reedición de Imitation of Life, una película original de 1959 que podría ser el nuevo objetivo para la intérprete de "Crazy in Love".

Según apunta el diario The Sun, ambas reinas del espectáculo, cada una en su materia, estarían en conversaciones para formar un equipo y llevar a cabo el remake del citado film. Una trama que no solo aborda cuestiones de raza y clase, sino también de género al contar la historia de una aspirante a actriz que acoge a una viuda afroamericana cuya hija, mestiza, desea cambiar de vida haciéndose pasar por blanca.

