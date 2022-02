Zendaya está muy implicada con Euphoria, y es que además de su protagonista es una de las productoras ejecutivas de la exitosa serie de HBO MAX. Por otro lado, la actriz es plenamente consciente del peso que la ficción tiene sobre los adolescentes y de la influencia que ella misma puede llegar a ejercer sobre los más de 128 millones de seguidores que acumula solo en Instagram. Por eso, no es de extrañar que Zendaya no se esconda y responda a las críticas que desde el estreno de la segunda temporada de la serie no dejan de sucederse en diferentes medios de comunicación.

La última a la que la actriz y los creadores de Euphoria han tenido que hacer frente es una en la que los tachan de "glorificar erróneamente" el consumo de drogas entre los jóvenes. El mes pasado, el programa D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) hizo público un comunicado en el que mostraban su preocupación porque, según ellos, Euphoria estaría "dando glamour al consumo de drogas, al sexo y a la violencia entre los adolescentes." Lo cual podría derivar en "adicciones, sexo anónimo, violencia y otros comportamientos destructivos tan comunes y generalizados en el mundo de hoy", decía el escrito.

“Lo que Zendaya hizo como Rue en el 5to episodio de #Euphoria debe ser con toda seguridad la mejor actuación de una actriz de su generación en mucho tiempo. La intensidad que reflejó en cada etapa de su adicción fue sorprendente. Un retrato muy crudo, realista y aterrador. pic.twitter.com/PIPrZDAY67“ — Butaca del Medio (@butacadelmedio_) February 8, 2022

Pues bien, hasta el momento Zendaya no se había pronunciado al respecto de estas dañinas críticas, pero la prota de Euphoria no ha podido callarse ante la pregunta de Entertainment Weekly sobre el comunicado de D.A.R.E. "Nuestro programa no es de ningún modo un cuento moral para enseñar a las personas cómo vivir su vida o lo que deberían estar haciendo. De todas formas, el sentimiento detrás de Euphoria, o lo que sea que siempre hemos estado tratando de hacer con él, es ayudar a las personas a sentirse un poco menos solas en su experiencia y su dolor. Y quizá sientan que no son los únicos que están pasando o lidiando con lo que están enfrentando".

“Ufff, para pelos esa primera escena; Zendaya se lució en esos 20 min. #Euphoria pic.twitter.com/OexyNstfg1“ — Thiago (@ynovuelvaajodel) February 7, 2022

"No podemos dejarla aquí", reconoce Zendaya sobre las futuras tramas de su personaje Rue. "Es realmente importante que haya una luz al final del túnel para ella, porque creo que tiene mucha belleza dentro de ella. Ya sea que lo vea o no, eso es lo suyo".

Toda esta trama de Rue y sus adicciones llega a tocar fondo en el último episodio emitido esta semana por HBO: 'Stand Still Like the Hummingbird'. Acerca del mismo, Zendaya apunta: "mi mayor esperanza es que las personas puedan conectarse con él y aquellos que necesitan sanar y crecer con Rue, con suerte, para el final de esta temporada, sentirán esa esperanza y ese cambio en ella". Unas declaraciones que demuestran que la prota de la serie es muy consciente de la repercusión que su personaje tiene entre los seguidores de la ficción y con el que muchos se pueden sentir identificados.

“Zendaya se merece todos los premios después de ese episodio pic.twitter.com/UciKMlDtog“ — LA DIVAZA ✨ (@ladivaza) February 7, 2022

Por otra parte, Nika King, quien da vida a la madre de Rue en la serie, afirmó: "Definitivamente no es bonito en absoluto, pero Sam (el creador de la serie) se dio cuenta de que eso debe verse. Necesitamos ver a esta familia Bennett realmente pasar por eso porque esa es la única forma en que la audiencia y las personas que también están pasando por esto en la vida real lo entienden. Y digan: 'Wow, esto es auténtico. Esto es real".

“������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ todos estos aplausos para Zendaya y para ese capitulazo que se ha marcado“ — Andrea Compton (@andreacompton) February 7, 2022

Pero no todo son críticas. Tras la emisión del capítulo 5, los fans hicieron a Zendaya trending topic mundial reconociendo su gran interpretación. Muchos alabaron su gran trabajo y pidieron encarecidamente su nominación en los próximos premios EMMY. Andrea Compton, por ejemplo, pedía todos los aplausos para ella por el capitulazo que se había marcado.