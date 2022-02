Beyoncé y Billie Eilish, entre las nominadas a los Oscar 2022

La Academia de Cine de Los Ángeles acaba de anunciar los nominados a los premios Oscar de este año y las artistas Billie Eilish y Beyoncé están en la lista. Ambas compiten en la categoría a Mejor Canción Original. Un año más, la música es una de las categorías a tener en cuenta dentro de los prestigiosos galardones del cine mundial.

La Academia reconoce el trabajo de los artistas y los músicos dentro de dos categorías: Mejor Banda Sonora, reconocimientos a los creadores de música original para una película, y Mejor Canción Original, por un sencillo escrito especialmente para un film.

Junto con su hermano y compañero de composición, Finneas Eilish, Billie creó la canción "No Time To Die" para la última película de James Bond. En el caso de Beyoncé, ha sido su tema "Be Alive", para la banda sonora de la película King Richard, la que le ha valido la nominación. Cabe recordar que el Oscar recae únicamente en las personas que escriben la canción, no quienes la interpretan.

A ellas se suman en la lucha por el Oscar "Dos Oruguitas" de la aclamada película de Disney Encanto, escrita por Lin-Manuel Miranda, Van Morrison con "Down to Joy" de Belfast y Diane Warren con "Somehow You Do". Las quinielas apuntan hacia Eilish como favorita en esta categoría, pues recientemente se llevó el Globo de Oro en la misma categoría, aunque con los Oscar nunca se sabe.

Por otra parte, en la categoría de Mejor Banda Sonora de estos Oscar 2022 destaca el miembro de Radiohead, Jonny Greenwood, por su trabajo en El poder del Perro. A la misma candidatura opta también la música de Dune, Encanto, Madres Paralelas y No Miren Arriba. Ahora solo queda esperar hasta el próximo 27 de marzo, día en el que está previsto la ceremonia de entrega, para conocer el resultado. Mientras, os dejamos con las canciones de las dos divas de la canción.