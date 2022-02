Â¿CuÃ¡les son las Bizarrap Music Sessions mÃ¡s esperadas?

Si hay un artista que sabe alimentar el hype por todo lo alto cada vez que prepara un nuevo proyecto es, sin duda, Bizarrap. El productor argentino se ha erigido como una de las figuras más importantes de la industria musical contemporánea y sus colaboraciones, que comenzaron siendo un hobby grabado y producido en su propio estudio, terminaron convirtiéndose en uno de los mayores reclamos de toda una generación. Sus temas junto a intérpretes de la talla de Nicki Nicole, Nicky Jam, Anuel AA o Ptazeta han permitido que medio mundo sueñe con que la siguiente producción sea con su cantante favorito. Así que en pleno arranque de 2022, repasamos cuáles son las peticiones más populares entre los seguidores de Biza. ¿Habrá alguna que se convierta en realidad en los próximos meses?

Paulo Londra Para cualquier fan del productor que se precie, el nombre de Paulo Londra le generará unas emociones difíciles de describir. Aunque pueda parecer algo exagerado, la realidad es que el nombre de Londra se cuela cada cierto tiempo entre las tendencias de Twitter. Y el motivo no solo es su esperado regreso a la música tras su periplo judicial, sino la publicación de una sesión que lleva en barbecho desde hace meses. “La verdad es que no sé muy bien qué va a pasar con esto", confesaba Bizarrap durante su entrevista con Ibai. "No te puedo decir, porque sinceramente no lo sé ni yo. Para mí también significa mucho. Todos tenemos errores, pero lo que sí te puedo decir es que me gusta mucho el número 23. Creo que va a ser la Sessions más especial. Hace como dos años que está a la espera”. “Yo: No me vuelvo a ilusionar nunca mas en mi vida



*Sale una foto de Paulo Londra con Biza* pic.twitter.com/WjU0T49OFH“ — bbenid (@zbbenid) December 31, 2021 Una prueba más que evidencia que la misteriosa sesión corresponde a Londra fue las declaraciones que Myke Towers dejó a Ibai durante uno de sus encuentros en Twitch. “Yo brother cuando lo conocí en el estudio le dije: la mía va a ser la número 23. Él me miró como diciendo… mira lo que dice ahí. Así que miré y decía “Paulo Londra”. Entonces ya dije vale, se la voy a ceder”. Y es que con sus palabras, el puertorriqueño habría confirmado un secreto a gritos sin apenas ser consciente de ello. "Acabas de hacer un spoiler brutal. El 23 es de Paulo", corroboraba atónito el vasco.

Duki Si hablamos de un top 3 ficticio, la sessions junto a Duki no podía faltar en él. Ambos comparten origen y la sintonía que poseen en el estudio es una realidad. En más de una ocasión han unido su talento para deleitar a ambos hemisferios con sus creaciones, pero los millones de seguidores que poseen en todo el mundo necesitan algo más. En verano de 2021 compartieron un story en su perfil de Instagram donde anunciaban que la ansiada Music Sessions se convertiría en realidad. ¿Cuándo? Aún es una incógnita, pero sabiendo lo mucho -y lo bien- que trabajan juntos, no sería extraño ver cómo termina convirtiéndose en uno de los lanzamientos del primer semestre de 2022. “Entonces ahora que #ArgentinaCampeón... se viene la session del #Duko con #Biza?? ����



��: @DukiSSJ + @bizarrap pic.twitter.com/nu80jr90Hq“ — MTV Argentina �� (@MTVLAargentina) July 11, 2021 “La BZRP session no está hecha, por ahora disfruten la Gallery, cuando Biza deje de andar en su vida de famoso Europeo nos juntamos a hacerla“ — EL HOMBRE REMIX (@DukiSSJ) August 17, 2021

Wos Seguimos con las más reclamadas en redes sociales. Twitter es una de las plataformas que más pista puede darnos a la hora de elaborar este ranking, y solo hace falta teclear el nombre de bizarrap + "sessions" para encontrarnos con que muchas de las peticiones apuntan a un único nombre: Wos. "Yo lo conozco desde 2017, de El Quinto Escalón. Yo iba por allí y lo conocí. Obviamente sé que una sessions con él sería la más esperada de todas. Si se da, se dará en el momento en el que se tenga que dar. Si fuera por mí te diría que sí, yo la quiero grabar", indicaba Bizarrap durante una entrevista en el verano de 2020. En breves se cumplirán dos años desde que pronunció esas palabras. ¿Habrá habido algún cambio al respecto? ¿Se habrá convertido ya en algo material y que podremos escuchar en los próximos meses? “�� "Sé que una session con Wos, es la más esperada de todas".@bizarrap sobre una futura y deseada colaboración con #Wos.



�� hardknocktv pic.twitter.com/eBNdKEFcZw“ — Wos.ds3 (@wosistas) July 1, 2020

Daddy Yankee No hacíamos más que acabar enero y saltaba la noticia: ¿Es Daddy Yankee el próximo artista en lanzar collab junto a Bizarrap? El nombre del reguetonero se alzaba entre los primeros puestos de las tendencias, y el motivo no era otro que el anhelo de multitud de usuarios que fantaseaban con la posibilidad de comprobar la sintonía musical que serían capaces de transmitir. De hecho, el propio productor compartió un par de veces en sus stories una captura -para nada aleatoria- del disco de Yankee en Spotify. ¿Es posible que esta unión forme parte de nuestras playlists próximamente? “Se viene la session de Daddy Yankee, Biza va a empezar fuerte este año pic.twitter.com/Mp91WaiELy“ — PDM (@welovebecky_) January 31, 2022

María Becerra y Tini Stoessel Tras el éxito de sesiones como las grabadas junto a Nicki Nicole o Nathy Peluso, es evidente que muchos de los oyentes y fieles seguidores de Bizarrap imaginen futuras uniones con artistas cercanas a él. Ejemplo de ello son los nombres de María Becerra o Tini Stoessel. Esta última confesó durante una entrevista en Playz lo mucho que admira a su compañero de profesión. Además, la historia de cómo se conocieron es más familiar de lo que imaginamos. "Nos amamos, somos íntimos amigos. Nos conocimos durante la cuarentena", indicaba Stoessel a mediados de 2021. "Mi hermano me dijo un día que tenía que escucharlo, decidí mandarle un mensaje privado y vi que él ya me había escrito a mí antes para felicitarme por uno de mis temas. Así empezamos a hablar y a conocernos. Un día me fui a su estudio y ya tenemos algo hecho, aunque no nos convence del todo". “cuando quieras vamos al estudio����“ — bzrp (@bizarrap) January 14, 2022 Por el contrario, María Becerra sí que ha jugado públicamente con la posibilidad de lanzar un tema conjunto. En su perfil de Twitter, la intérprete citó un tuit de una cuenta de fans donde reclamaba una sessions próximamente. Y Bizarrap, que no suele perder la ocasión de forjar lazos con artistazos como ella, no dudó en contestar y alimentar un hype que sigue estando por las nubes.

Karol G y Rosalía A pocas horas de finalizar febrero, Rosalía nos sorprendía con el anuncio de la portada del que será su tercer disco de estudio. Motomami está a la vuelta de la esquina y colaboraciones junto a Rauw Alejandro ya son una constante en el imaginario de sus seguidores. Ahora bien, tras marcarse auténticos hits junto a Bad Bunny, J Balvin o Tokistcha... ¿le habrá llegado el turno al fin a Bizarrap? ¿Será 2022 el año en el que podamos escuchar la fusión de ambos estilos? “Rosalia y bizarrap se siguen... una session sería algo así como lo mejor que le pasó a mi spotify“ — Ꮩicky (@victoria_mv2) May 4, 2021 Y de girl power va el asunto, porque tras lanzar la sessions junto a Anuel AA, multitud de usuarios comenzaron una fuerte oleada de petición expresa al productor: "necesitaban" la confirmación de que Karol G ya forma parte de la lista de artistas que formarán parte de sus proyectos a corto y medio plazo. “Al mundo le hace falta una sesión bizarrap con Karol G.“ — ᴍᴀʀᴛɪɴᴀ �� (@martinakg_) January 6, 2022

C. Tangana En agosto de 2021, Bizarrap estuvo de visita por España. Un dato irrelevante para muchos si no fuera porque el argentino aprovechó para conocer a artistas tan internacionales como C. Tangana. Ambos se dejaron ver de fiesta en alguna que otra ocasión, así que la relación entre ellos es algo evidente. Más aún si tenemos en cuenta que el propio argentino "filtró" de manera deliberada unos segundos de un tema que estaba componiendo durante un stream con su amigo Coscu. En él puede oírse claramente "el madrileño", así que sabemos a ciencia cierta que ya se han puesto manos a la obra. ¿Será para una sessions? ¿O para un tema de Pucho producido por Biza? “Bizarrap y C. Tangana NECESITO QUE SALGA ESTO YAAA!!!! pic.twitter.com/UqLHnnNGmI“ — SHE IS A GANGSTA GIRL (@yosoy_mer) August 26, 2021