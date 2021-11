¿Imaginas a Bizarrap contando sus nuevos proyectos durante una entrevista junto a James Corden? Pues lejos de ser una fantasía, el encuentro se ha hecho realidad y el productor argentino ha sido uno de los invitados al evento Converge "The Power of Reinvention", un encuentro donde habló sobre su recorrido musical y cómo ha llegado a ser uno de los artistas españoles más importantes del momento, acumulando más de 3.300 millones de streams en plataformas como YouTube y nominado en cuatro categorías de la próxima edición de los Latin Grammy.

Por su trabajo colaborando con artistas internacionales en el estudio de su casa, Bizarrap fue nominado recientemente en cuatro categorías para los Premios Latin Grammy 2021, incluyendo "Productor del Año". "Creo que la forma en la que yo me reinventé fue porque cuando empecé con el proyecto de Bizarrap fue haciendo remix y rimas de raperos que improvisaban en las plazas de Argentina", comenzó explicando. "Después en el estudio, trabajando de forma conjunta. Esa fue la forma de reinventarme y lo que terminó haciendo que me conozca la gran mayoría de la gente. Creo que todo el tiempo la música se está reinventando. Hoy en día la música se comparte en formato digital, porque ya no existe el formato físico de hace 10 años. Hoy en día es todo nuevo, así que viene muy de la mano de la tecnología", explicó durante el encuentro.

Bizarrap contó cómo pasó de hacer remixes de batallas en las plazas en los comienzos del movimiento argentino de rap a hacer música en su home estudio con sus amigos para llegar a estar entre los 350 artistas más escuchados a nivel global en Spotify y lograr el reconocimiento internacional que le permite colaborar con artistas de todo el mundo.

Además, el productor anunció que próximamente saldrá su primera colección de NFT's con la plataforma Enigma, siendo el primer argentino en lanzar NFT's, Bizarrap sigue demostrando que su proyección no tiene límites. Además, alcanzó el récord de ser el video que más rápido alcanzó el número uno en la historia de YouTube España, consagrándose como el quinto puesto #1 global del artista.