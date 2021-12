"Todavía no terminó el año #48". Con estas palabras, Bizarrap dejaba claro a todos sus seguidores que 2021 tendría una última Music Sessions. No tardaron en salir los seguidores del artista que pedían que, al fin, fuese junto a Paulo Londra. Pero el hype que generó en torno a su último tema no dejó a nadie indiferente al confirmar que sería Tiago PZK quien lo acompañase en una sesión tan especial como esta.

Y si ya de por sí cada lanzamiento genera todo tipo de reacciones, nada que ver cuando además, se adelanta un día a la fecha inicialmente anunciada. El motivo no es otro que la filtración del tema en redes sociales. Un problema que Bizarrap supo sortear con soltura y del que incluso sacó beneficio al sorprender a ambos hemisferios con su particular regalo de Navidad: la Bzrp Music Sessions #48 ya estaba disponible, y en cuestión de horas se alzó como el segundo vídeo más visto de YouTube sumando más de un millón de visualizaciones.

Una de las fotos más virales alrededor del lanzamiento no fue la que acompañaba al videoclip de la colaboración, sino a una que el propio Tiago publicó en redes sociales y que evidencia la buena sintonía que mantiene con Bizarrap. En ella, ambos artistas aparecen juntos, aparentemente más pequeños y junto a un texto que no ha pasado inadvertido en la red de microblogging: "Esta foto es épica".