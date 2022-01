¿Cómo explicar lo que se siente en un combate de lucha libre profesional? Es más emocionante que el fútbol, más real que el teatro y más peligroso de lo que nadie se imagina. Además de deportistas, los wrestlers son termómetros sensibles al clamor popular: en medio de un espectáculo que cambia momento a momento, de la respuesta de la audiencia depende quién se convierte en héroe o en villano y quién vive para luchar un día más. Como subcultura, el wrestling es una celebración enérgica de quienes viven en los márgenes. Como trabajo, un espacio en el que los luchadores se juegan la vida de forma tan gradual que a menudo pasa desapercibida.

La muerte del luchador estadounidense Markus Crane, que hace poco volvía al ring tras retirarse en 2019 por una grave lesión cerebral, pone de nuevo el foco sobre un tema que atenaza el mundo del wrestling desde hace décadas: la enorme tasa de luchadores que fallecen de forma prematura, que casi triplica la de la población normal según estudios norteamericanos.

“Markus Crane. Thank you for coming to No Peace and being our longest reigning champion. Thank you for helping us build our name and creating an inclusive locker room for us. There is a hole in this world that can never be filled. We are forever grateful.#reignforever

��LLMC�� pic.twitter.com/E7CTbinOTQ“