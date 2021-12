Samantha lo ha vuelto a hacer. Una vez más, "la reina de los bajos fondos" ha vuelto a demostrar por qué en la actualidad es uno de los mayores referentes para tantas y tantos jóvenes. Por frases como: "Soy maricón porque me dicen que si no soy heterosexual y tengo pluma soy maricón", que Samantha ha pronunciado durante una entrevista para el último número de Icon (El País), la conocida mocatriz (modelo, cantante y actriz) es protagonista de reportajes como este o del próximo especial navideño que ha grabado junto al actor Pepe Villuela.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han confiado en el arte y el talento de ambos para versionar El Cuento de Navidad de Dickens en un especial de Navidad que AtresPlayer emitirá el próximo 19 de diciembre. "Es mi proyecto más ambicioso", ha declarado Hudson llena de orgullo y satisfacción.

También reconoce que a día de hoy está "en la cresta de la ola", profesional y personalmente hablando, aunque eso a veces no es algo tan positivo como puede llegar a parecer. "En el Orgullo me llamaron para todo, estaba saturada. Dije: ‘Mira, llamad a otra gente porque hay 70 travestis en España’." Con estas palabras Samantha pretende denunciar la falta de espacios para el colectivo trans, porque a pesar de que ella no ha parado de trabajar en diferentes proyectos en los últimos años, el resto de sus compañeras travestis no pueden decir lo mismo.

"No es lo bien que me vaya a mí sino lo mal que vaya a los demás", apunta Samantha sobre la precariedad a la que se enfrenta el resto del colectivo. Respecto a su agitador y transgresor discurso, que por otra parte la ha llevado hasta dónde está ahora, Samantha aclara: "Mucha gente se piensa que soy transgresora por voluntad propia y es mentira. No vivo en los márgenes por gusto, no soy disidente de género porque me apetezca. Hay unas normas muy restrictivas, y una violencia correctiva, del género que yo no estoy dispuesta a asumir."

“"La primera vez que me travestí fue con ropa de mi abuela. Y mi primer personaje, cuando ella acababa de morir, fue una señora mayor. Inconscientemente estaba performándola a ella. Somos un 'collage' de las personas que queremos", cuenta @badbixsamantha https://t.co/wWt7sa3aQy“ — ICON EL PAÍS (@icon_elpais) December 9, 2021

Para la artista ser una persona no binaria y no cumplir con los roles de género establecidos es una forma de protesta contra la homofobia, la misoginia, la dictadura de la masculinidad tóxica y los códigos que pretender reducirlo todo a masculino o femenino. "Hago una performance para poner en evidencia todos los fallos que nos hacen asimilar como naturales y orgánicos", confiesa.

Eso es precisamente lo que hace en todo plató o escenario que pisa: desde programas tan mainstream como MasterChef Celebrity hasta Gen Playz, pasando por Vodafone Yu o su famoso himno "Maricón". Todo lo que hace se convierte en reivindicación, incluido su último trabajo 'Liquidación Total', a pesar de que en ocasiones trate de frivolizar con ello y así restarle peso. "Me parecería un horror tener las oportunidades que tengo y desaprovecharlas limitándome a comentar cosas frívolas y banales…", admite.

Por último, Samantha reconoce que es un desastre. También se atribuye palabras como mediocre e incluso una fracasada, pero eso a estas alturas ya no hay quien se lo crea. Cuando el entrevistador le pregunta por un rasgo o característica suya que le gustaría que le copiasen, Hudson responde: "No sé maquillarme, no sé peinarme, quizá no sepa bailar, no soy la mejor voz de España ni la mejor acriz. Y sin embargo hago todas esas cosas. No tienes que tener ningún talento para merecer respeto."