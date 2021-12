Cyclo: "El rap tiene un techo muy bajo en este país"

Cyclo lleva más de doce años cumpliendo su sueño: dedicarse a la música. Primero haciendo freestyle, luego rap de videojuegos y ahora experimentando hacia géneros más urbanos. Eso sí, cambiar del hip hop al reguetón y pop no ha sido sencillo, Raúl, su productor, tiene gran parte de culpa de este giro de 180 grados.

Charlamos con ambos, Cyclo y Raúl, sobre cómo ha sido presentar estos nuevos trabajos tan diferentes a sus proyectos anteriores. ¿Qué les dirían a los fans que le pidan que vuelva al rap? ¿Volverá a sacar libro en 2022? ¿Qué nos espera en su próximo álbum? ¡Lo descubrimos!

P.- Llevas desde 2009 sacando música, cuéntame cómo ha cambiado todo desde entonces.

Cyclo.- Sí, yo empecé en 2009 a componer mis propias canciones, también empecé con el freestyle, las batallas de gallos. A raíz de eso recuerdo que hasta 2013 estuve en las batallas y después empecé a hacer "rap play", que era rap para videojuegos. Ahí fue el primer boom de mi carrera. Y en 2017 necesitaba hacer algo diferente, evolucionar, dar un paso más y empecé a hacer mis propias maquetas contando lo que yo sentía, dejé de lado el rap de videojuegos. Desde entonces estoy sin parar de evolucionar, la verdad.

P.- ¿Sigues el freestyle de ahora o lo has dejado atrás?

C.- Sí, claro. Sigo viendo las batallas, quizá no tanto como antes, pero, por ejemplo, el otro día me vi la Internacional de Red Bull. También conozco mucho al equipo de Skone, son muy amigos míos de la infancia. Cuando empecé en el freestyle fue con el equipo que ahora está en la FMS acaba de ascender. Son gente muy guay.

C.- No, además me hacen sentirme más seguro de mí mismo y más fuerte. Realmente cuando las canciones hablan de cosas que me pasan en la cabeza o sobre inseguridades y miedos me libero de eso, me las dedico a mí mismo. Y me ayudan, me ayudan bastante. Es como una especie de automedicación pero musical.

C.- Sí, tío. Soy muy fan, pero si me preguntas quién compuso la banda sonora de tal igual no te sé responder, lo que me gusta es consumirlas. A mí me gusta ponerme bandas sonoras cuando me estoy duchando o cuando necesito relajarme en mi casa. Yo también hago animaciones 3D y me gusta el rollo, nada más poniéndome bandas sonoras me monto unas películas en mi cabeza. Incluso para crear canciones me ayuda mucho, me pongo una banda sonora y en mi cabeza genero una especie de historia y luego me la llevo a la composición y a la letra. La de "Gladiator" es la mejor del mundo, está muy chula.

P.- Y además del freestyle, me he enterado que eres muy fan de las bandas sonoras.

"Las canciones me las dedico a mí mismo, me hacen fuerte"

R.- Raúl, tú como productor, ¿cómo es trabajar con alguien que viene del rap y que quiere tirar hacia un rollo más urbano?

Raúl.- Ha sido muy natural. Ha sido como un flechazo. Nos hemos complementado muy bien, nos hemos entendido desde el primer momento muy bien. Yo entendí que él tenía la necesidad de extrapolar la barrera del género, quería salir del hip hop, tenía otras inquietudes. Le he ayudado a romper esas barreras que tenemos a la hora de atrevernos a hacer cosas nuevas y diferentes, como cantar en su caso. Él hacía mucha rima y tal, pero yo lo oía de vez en cuando tararear alguna melodía y wow.

P.- La de "Gladiator"...

Raúl.- (Risas) Sí, la de "Star Wars" también. Y eso, empezamos a investigar y fue un descubrimiento continuo súper natural y súper chulo. Estamos creando cosas nuevas y melodías en el estudio o hace algo que no se ha dado cuenta pero que es genial. Es un tío súper creativo y trabajar con él es mágico. Siempre le digo que ha sido un regalo trabajar con él y no porque está aquí delante.

P.- Bueno, un poco pelota...

Raúl.- (Risas) No, no, es la verdad. Si no lo hubiese dicho de otra forma.

Cyclo.- Yo siempre tenía esa inquietud de querer cantar y, desde que me he lanzado a ello, es como si hubiera abierto un abanico de muchísimas oportunidades dentro del mundo de la música porque yo disfruto en todos los aspectos. Me sentía limitado y me daba mucha rabia. Estoy muy contento con esta nueva etapa por eso, por haber roto esa barrera.

P.- ¿Cómo os conocisteis vosotros?

Raúl.- Un amigo en común nos presentó, un amigo que forma parte del equipo, Jesús. Es un tío genial que lo vi claro desde el principio. Y así ha sido, hace un año.

Cyclo.- Un poco más, un año y medio.

P.- Coincidiendo con tu cambio de estilo ¿no?

C.- Sí, claro, sí sí. El cambio vino con él. Yo decidí que necesitaba ese cambio, le pedí consejo a Jesús y me sugirió a Raúl. En ese momento no tenía pensado hacer un cambio de género. Yo quería seguir haciendo música pero necesitaba un cambio en general, venía de la pandemia, de estar encerrado en casa mucho tiempo y me sentía en bucle. Raúl vio en mí las posibilidades de poder hacer cosas más allá de lo que estaba haciendo, en dar un paso más. El rap tiene un techo muy bajo en este país, desgraciadamente. Si quieres vivir de la música tienes que dar un paso más. Obviamente el rap siempre va a estar conmigo, me dio la vida y siempre lo incluyo en mis canciones. Me abrió la mente.

P.- Aunque la mayoría de tus fans han acogido muy bien este cambio, siempre están los nostálgicos que piden que vuelvas al rap. ¿Qué les dirías?

C.- Yo les diría que no me olvido de rap, que no me voy a olvidar del rap, que obviamente vendrá más música de rap y de otros géneros muy diferentes. Les diría que aunque esté haciendo canciones de reguetón tienen una letra con trasfondo y más elaborada de lo que se suele escuchar en este tipo de género. Esa esencia de Cyclo sigue estando ahí, no importa el género. Otra cosa es que haga un tema de pronto que diga "uf, ese culo madre mía mami cómo me pone". Eso no pega conmigo, con mi personalidad, con mi esencia. Ahí sí que diría "coño, ese no soy yo".

R.- Lo que estamos haciendo es ampliar el campo sin olvidar de donde viene, sin perder la esencia. Vamos a seguir haciendo a base de hip hop, vamos a divertirnos y trabajar para que a la gente le guste siempre que Cyclo se sienta realizado.

C.- Sí, lo importante es divertirse. Entrar al estudio y pasártelo bien. Nosotros acabamos de terminar un tema que es pop. Pop de los 80. Yo qué sé, me divierto experimentando.

P.- ¿Y sueles leer lo que te escriben tus seguidores?

R.- Sí, sí. Hay mucha gente que no está de acuerdo con los últimos temas. Lo sé, lo sé. Pero me siento muy afortunado porque es muy difícil que después de haber hecho rap durante tantos años muchos de ellos sigan apoyándome con el cambio de género. Siento que tengo un público muy abierto y eso está guay. Tampoco me voy a poner negativo y decir que a nadie le gusta.

P.- El otro día Moonkey nos decía que dejó de leer comentarios porque le condicionaban mucho. ¿Te pasa lo mismo?

C.- No, no puede hacer eso. Porque te vuelven loco, me da mucha rabia. Sacamos "Hijos de la noche", que es más rap, y luego sacamos "Bby yo" y me preguntan que cuándo voy a sacar rap. ¡Pero si acabo de sacar rap hace un mes! Paso (risas). No hay que hacerle mucho caso a eso.

R.- Hay un dicho que lo define muy bien: sé tú mismo y nadie te podrá decir que lo haces mal. Y es verdad. Hay que sentir el momento y mientras des verdad a tu público todo está bien.

P.- Raúl, sabiendo que tiene más de 1.3 millones de oyentes anuales, ¿tienes presión?

R.- No, no lo pienso. La presión viene respecto a mí mismo. Siempre intento hacer algo con lo que él se sienta identificado y yo me sienta satisfecho. Que sepa que estoy dando el 200% y siempre buscamos el punto de magia. Si nosotros nos sorprendemos eso después se refleja en la grabación. No tengo esa presión de gustarle a más gente, eso es un error. Hay que trabajar pensando en que lo que estás haciendo es de verdad y que venga lo que tenga que venir.

C.- Sí, de hecho, una de las razones por la que dejé de hacer rap de videojuegos fue porque cuando me criticaban me sentía mal. Yo pensaba como ellos en algunas cosas, entonces cuando empecé a hacer la música que a mí me gusta a mi manera la cosa cambió. Yo ahora estoy segura de que lo que estoy haciendo me gusta a mí y eso es lo importante. Si haces algo para gustarle a la gente y encima no le gusta a la gente te jodes doblemente.

P.- Mucha gente se pregunta si en 2022 volverás a sacar libro...

C.- Qué va, no entra en mis planes. Para el 2022 no da tiempo ni de coña...

P.- De lo que sí hay tiempo es de sacar el disco. ¿En qué se diferencia de los tres álbumes anteriores?

C.- Pues mucho de los tres anteriores. Antes yo compraba las bases de internet, pagaba la licencia... Ahora con un productor es otro rollo diferente, es un paso muy grande.

R.- El siguiente paso va a ser construir desde cero.

C.- Es lo suyo, eso tiene que ser increíble. Yo creo que todos los artistas grandes tienen que hacer eso. Yo creo que meterte en el estudio con tu productor y crear desde cero es lo que todos tendríamos que hacer.

P.- ¿Cuántas canciones va a tener el álbum? ¿Alguna colaboración?

C.- Por ahora 12 que no han salido todavía, no sé cuántas tendrá al final porque depende de muchos factores que no dependen de mí... Me gustaría sacarlo pronto, en marzo, porque es el mes en el que cumplo años.

P.- ¡Yo también!

C.- ¿Síiii? ¿Eres piscis?

P.- No, yo soy aries...