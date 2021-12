Ilusión, valentía y confianza. Esos podrían ser los adjetivos que describan el momento profesional en el que se encuentra Dora Postigo Salvatore. Solo tiene 17 años, pero esta artista siempre ha tenido clara cuál era su vocación: cantar y transmitir. Trasladar su idiosincrasia gracias a sus letras y a través de un sonido con el que no solo se siente identificada, sino con el que además confiesa tener "una misión" consigo misma y con el mundo, ha sido su propósito en "Sorry". Una canción que llega en un momento en el que Dora recuerda a su madre, Bimba Bosé, al tiempo que afirma reconciliarse con su oscuridad.

"Para mí esta canción representa el comienzo de una etapa en mi adolescencia un poco dura, porque cuando eres adolescente todo es una mierda, ¿no?", explica durante su entrevista en Playz. "Pero aparte de las cosas que he pasado, es como una reconciliación con mi oscuridad, ¿sabes? Es un poco mirar atrás y decir vale, han pasado todas estas cosas y ahora mismo podría estar mejor, pero acepto estar así porque sé que es un proceso. Es mi manera de abrazar mi oscuridad, porque me va a acompañar y va a estar ahí. También toca varios temas y habla de la experiencia con mi madre. Este tema para mí es un perdón retórico o irónico a todas esas personas que esperan que sea de cierta manera después de lo que me ha pasado. Yo soy de una forma y no la voy a cambiar porque a esta persona no le guste cómo lo hago. Es un poco como 'os jodéis todos, que voy a seguir siendo Dora'".

"Escribí mi primera canción con 12 o 13 años" ¿Formará parte del EP? ¿Qué puedes contar de él? Dora: En un principio iba a ser parte del EP, pero tengo una cosa rara porque no me molaba la idea de incluir el single en él. El EP lo quiero sacar más o menos en febrero, así que me parecía como mucho tiempo entre una cosa y otra. No tenía mucho que ver, así que como era un tema muy bonito que a mí me gusta un montón se quedaba un poco colgado. Entonces dije vale, lo sacamos. Hace un montón que no sacaba temas, así que vamos a sacar este. Tus letras al final son bastante personales. ¿Sientes que la gente puede conocerte a través de ellas? Dora: Yo espero que mucha gente lo entienda y que se sienta identificada con ellas. Al final es lo que me gusta hacer con mi música, transmitir un mensaje a la gente que lo necesite. Ya sea porque han pasado por algo parecido o por cualquier cosa. Pero sí que es verdad que me da un vértigo... Cada vez que saco un tema es como "¡la gente va a saber cómo soy!". Aunque no cómo soy exactamente, porque al final eso también es parte del tema. Mis canciones sí que están muy ligadas a una parte personal mía y en ese sentido me abro al mundo. Así que cada vez que saco un tema soy súper frágil, ¿sabes? Vienes de una familia de artistas. ¿Recuerdas que hubiera algo en tu infancia/adolescencia que te hiciera saber que querías dedicarte a esto? Dora: No, la verdad es que siempre lo he tenido muy presente. Desde que tengo memoria he querido cantar sobre todo, porque cuando eres pequeña no eres muy consciente de lo que tienes que hacer para convertirte en cantante. Ya cuando llegué a una edad mi padre me dijo "venga, si quieres ser cantante de verdad y de los tochos tienes que escribir canciones". Y le escribí mi primera canción cuando tenía 12 o 13 años, más o menos. Fue bastante gracioso, porque mi padre se fue a la farmacia y a la que volvió yo ya lo había escrito. Y fue como "papá, ¡ya tengo un tema! ¡Ya está! Podemos empezarlo todo" (ríe). No lo grabé nunca porque era bastante cursi, se me ha quedado un poco atrás. Más adelante me metí en el estudio y empecé a hacer cosas mucho más guais.

"Las mujeres estamos liderando el panorama musical" ¿Quiénes son tus referentes a día de hoy? Dora: Van cambiando bastante, pero yo creo que de música actual sería una mezcla. Anderson Paak me encanta, me parece un genio. Me gusta mucho Georgia también. He descubierto ahora que se llama Little Simz. Me parece que tiene un disco increíble. Y creo que de música actual va un poco por esas líneas. ¿Crees que las mujeres al fin están teniendo la notoriedad que se merecen dentro de la industria? Dora: Totalmente. Bueno, te diría sí y no. Las mujeres sí, estamos viviendo un momento espectacular. Estamos liderando completamente el panorama musical ahora mismo y me parece genial, tanto aquí en España como en América. Pero en cuanto a música, me parece que lo que está saliendo no es para mí. Me parece que estamos en un momento muy pobre musicalmente hablando. Pero por generación, ¿sabes? Mucha gente increíble coge y crea algo, pero el problema es que detrás de eso van cuarenta más y todos se hacen grandes. Al final para mí, lo que se consume ahora no tiene mucho riesgo. Todo me suena igual. ¿Has sentido el paso de tu generación en algún momento? ¿La presión de que te exijan un resultado a un tiempo que quizás no es el tuyo? Dora: Estoy muy de acuerdo. Mis padres siempre me han enseñado a no ponerme ese peso encima, porque al final la música es algo que si lo haces rápido y lo quieres ya... solo estás creando un producto. La música al final es algo que tienes que alimentar de sentimientos, de cosas que ver... Es un proceso larguísimo. Hay temas míos que de repente tardo un año en sacar, pero hay otros que son súper rápidos. Eso es lo bonito de la música, que es totalmente impredecible. Nunca sabes a dónde te va a llegar. ¿Cómo definirías a tu música? Dora: La música de hoy en día tiene cosas increíbles, pero en general me parece que está bastante vacía. Te cuentan cosas que has escuchado una y otra vez y yo, como artista, siento que tengo una misión conmigo misma y con el mundo. Al final siempre va por encima lo que yo quiero, pero también quiero que llegue a la gente. Mi misión precisamente es transmitir al mundo. Hay una frase de Nina Simone que dice "¿cómo puedes ser un artista y no reflejar los tiempos?". Ahora en el mundo están pasando un montón de cosas y siento que nadie habla de ello. Ni del cambio climático ni de nada. Hay tantas cosas que está pasando ahora mismo... Yo lo veo como una decadencia, como que nos acercamos al fin del mundo, pero siguen los mismos cuatro gatos hablando sobre que les han dejado sus novias. El amor es bonito y es guay hablar de ello, pero algo que no soporto es eso de "me f*llo a esta pava y luego le pongo los cuernos". En 2022 darás el primer concierto internacional en Países Bajos. ¿Qué sientes al ver que tu música traspasa fronteras? Dora: Estoy flipando, ¡no me lo creo! Cuando me llegó la noticia era como "¿pero yo? ¿Una niñata de Madrid llegando a Holanda?". Es un sueño y un lujo poder estar allí.