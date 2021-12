Entrevista a Blanca Sol, la joven promesa de la música pop

Blanca Sol (@blancssol) es una de las jóvenes promesas del panorama musical del país. Ya ha colaborado con grandres artistas de la talla de Kaydy Cain, pero si tuviera que definirse se presentaría como un sonido más bien pop. Eso sí, ella escucha un poco de todo. Acaba de presentar "Lloro bailando", una canción con toques melancólicos donde muestra su lado más íntimo.

Hablamos con Blanca sobre su breve trayectoria y el lanzamiento de este single tan especial. ¿Cómo han vivido los artistas emergentes la pandemia? ¿Cree que le ha beneficiado en algún aspecto? ¿Siente la presión de hacer grandes cifras tras haber firmado con una discográfica? ¡Lo descubrimos!

P.- Actualmente eres la joven promesa de Warner. Para los que no te conocen ¿cómo te presentarías?

R.- Para los que no me conocen me presentaría como un sonido pop que recoge muchos matices urbanos, pero que, al final, el objetivo es la elegancia a la hora de sonar.

P.- Tus canciones son bastante diferentes entre sí, ¿las encasillarías en pop?

R.- Sí, lo definiría como pop porque es música que puede gustar a todo el mundo, como música popular en ese sentido. Creo que las influencias que tengo son de géneros completamente distintos que no tienen nada que ver. Eso es muy enriquecedor, no hay que cerrarse solo en un único.

P.- ¿Y tú qué música sueles escuchas?

R.- Escucho literalmente de todo. Te puedo decir Alejandro Sanz, Luis Miguel, Duki, Nicki Nicole, Rosalía, también me gusta mucho el jazz y la bossa nova. Un poco de todo, me gusta nutrirte de todos los géneros.

P.- ¿Blanca Sol es tu nombre artístico o es el real?

R.- Sí, es mi nombre artístico, pero también es el real (risas).

"Escucho literalmente de todo, desde Alejandro Sanz a Duki" P.- Acabas de presentar hace tan solo un mes "Lloro Bailando". ¿Qué mensaje quieres transmitir con esta canción? R.- Esta canción representa la tristeza de cuando no pasa aquello que esperar. El enfoque es cómo te tomas esa tristeza. Puedes dejar que esa tristeza te afecte o puedes enfocarte en ti, aprovecharla, aprender de ella e incluso disfrutarla. Por eso el 'lloro bailando' es como "estoy triste pero no voy a quedarme en casa, voy a compartirlo". P.- ¿Eres de las que llora bailando o mejor te quedas en casa? R.- Yo lloro bailando. Me define muy bien, la verdad (risas). De hecho, he tenido de esas noches en las que acabas llorando, pero bailar no he parado, eso te lo aseguro. P.- ¿Crees que nuestra generación es capaz de mostrar a los demás sus sentimientos? R.- Creo que es más complicado... La imagen que queremos vender, por desgracia, es que siempre estamos bien, que lo nuestro es lo mejor y lo más maravilloso. Al final, todos tenemos momentos malos, eso es la vida. Yo creo que reconocerlo es lo primero que te hace aprender y crecer como persona. P.- Esta canción habla de valentía, de miedo, superación. ¿Impresiona cantar sobre esto cuando sabes que lo va a escuchar tu familia y amigos? R.- Sí, eso justo lo publiqué en Instagram porque lo quería compartir. Siento que las últimas canciones que he hecho eran mucho más bailables y esta es mucho más íntima. Para mí es un paso importante abrir esa puerta y abrir mi corazón a todo el mundo. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de BLANCA SOL ���� (@blancssol)“ “ P.- Al ser una artista nueva, ¿crees que la pandemia te ha beneficiado o perjudicado? R.- Creo que nos ha perjudicado a todos. Personalmente ha sido un momento que he podido aprovechar para centrarme en nuestros objetivos, en lo que queríamos y demás. Así que diría que me ha venido bien, si pasó es porque tenía que pasar. Profesionalmente son más complicaciones, pero también se han abierto más puertas. P.- Y hablando de oportunidades, ahora con el auge de las redes sociales ¿es más fácil triunfar ahora? R.- Creo que es fácil y difícil. Como tú dices, hay muchísima más competencia, es más complicado destacar, pero te abre la puerta. Subir una canción o un vídeo es más fácil que nunca. P.- ¿Cómo fue firmar con una discográfica? R.- Fue una oportunidad muy importante para mí. Estoy súper agradecida, yo había empezado a hacer música profesionalmente hace un año o así y fue un gran oportunidad firmar con una compañía tan grande. Solo tengo palabras de agradecimiento, la verdad. P.- Ahora que tienes un equipo detrás, ¿tienes más presión? R.- Siento la presión, todo lo que tenías en la cabeza, poco a poco, se va haciendo real. De repente, grabas en un estudio, tienes un equipo, entonces esa presión está ahí. Creo que también funciono bien bajo presión porque en la zona de confort nunca creces.

"Funciono bien bajo presión porque en la zona de confort nunca creces" P.- Hace poco salió una noticia muy curiosa que demuestra que ni un tercio de las artistas principales en festivales son mujeres y solo representan un 6% de DJs. ¿Está cambiando lentamente la industria? R.- Creo que está cambiando, poco a poco la mujer va teniendo un papel muchísimo más importante. Para empezar ya solo hay que ver los números 1 ahora mismo: Dua Lipa, Ariana Grande, Tini, Billie, Eilish. Es verdad que la figura del dj y del productor musical ha estado más cerrada y, de momento, sigue habiendo muchos más hombres. Hoy en día, tenemos posibilidades más o menos iguales. P.- ¿Cómo se podría reducir esta brecha? R.- Al final, tenemos que asumir que somos completamente iguales en cuanto a capacidades, hay que abrir la puerta a todas esas mujeres que tienen muchísimo talento y que tenemos que escucharlas. P.- ¿Qué sabes ahora sobre la industria que te hubiese gustado saber cuando empezaste? R.- Pues que no todo es lo que parece. Al principio crees que firmas con una multi, que es un paso enorme, y que todo está hecho. Que tengas el apoyo de una compañía no significa que vayas a vivir de la música o que te vaya a ir bien. Entonces, todo es un trabajo constante y hay que tener mucha paciencia día a día. Y que también tienes que creer en ti, si no crees tú no va a creer nadie. P.- Vivimos en un mundo lleno de notificaciones, likes, views. ¿Cómo te afectan a ti los números? R.- Al final, para ser alguien se exige tener likes, visitas y demás. Yo no soy muy fan de eso, intento que no me afecte lo más mínimo así que ahora en las publicaciones de Instagram se pueden quitar los likes y me parece muy bien porque la publicación vale lo que vale, no los likes que tenga. No soy fan de las redes, pero también es verdad que tiene un lado bueno que es que nos acercan a la gente y nos facilitan la comunicación. Eso sí, siempre y cuando no llegue a afectarte en tu vida personal y en tu autoestima.