Mercedes Cañas: "No hay música de primera, segunda o tercera división"

Mercedes Cañas canta y compone sus propias canciones. Lleva la música dentro desde pequeñita y se nota. Es algo que le sale de forma natural y por eso ha aprendido a tocar la guitarra, el ukelele y el piano casi de forma autodidacta. También dio clases de violonchelo, pero este instrumento le aburría. Iba para ingeniera de energía, y de hecho solo le queda el TFG, pero de momento lo ha dejado aparcado para luchar por su sueño principal.

Con ella hablamos sobre lo difícil que es triunfar, sobre todo siendo mujer, en esta difícil industria. Además de descubrir cómo, poco a poco, ella solita se ha ido labrando una carrera. Ahora mismo, Mercedes se auto produce sus temas con los ingresos que va obteniendo de eventos, actuaciones y publicidad en redes. Pero mejor, que nos lo cuente ella misma.

P: No paras de subir reels a Instagram tocando diferentes temas. ¿Con qué estás ahora mismo?

R: Justo el próximo single ya lo tengo grabado y preparado. Lo voy a mandar ya para que salga en enero. Y luego, seguir sacando singles y después recopilar todo esto en un álbum, que espero salga a mediados del año que viene.

P: Tú eras mucho de cantar en bares y pequeñas salas. ¿Ha vuelto el ritmo de conciertos previo a la pandemia?

R: Yo personalmente estoy un poco asustada todavía. Me da un poco de miedo dar un concierto que no sea en Madrid. Pero supongo que la gente sigue teniendo el miedo a ir una sala, aunque poco a poco se va quitando. Yo de momento quiero ver cómo va evolucionando la cosa y si realmente se acaba ya esto del Covid.

P: ¿Tras la pandemia no has dado ningún concierto?

R: He dado en Valencia, en Alicante... Antes de verano di como tres conciertos, pero ahora voy a esperar a sacar el disco para hacer una gira en condiciones y prepararlo todo bien.

P: Dices que tu música habla de tus propias experiencias y los cantautores tenéis fama de dramas. ¿Te encuentras mejor en el drama?

R: Yo tampoco soy muy dramas la verdad. Al revés, creo que soy bastante happy para ser cantautora. Pero sí, es verdad que siempre hablo de cosas que me hayan pasado: buenas, malas, peores o mejores. Me cuesta mucho hablar de cosas que no me hayan pasado a mí. O sea, típica historia que le haya pasado a una amiga, no me sale. Me tiene que haber pasado a mí para sentirlo y poder escribir algo sobre ello. Me acuerdo, por ejemplo, de una canción que se llama "Añil", que se la dediqué a mis amigas porque no paraban de pedirme una canción. "¡Por favor! Es que siempre escribes sobre todo menos de nosotras", me decían. Entonces al final cedes y les dices que sí, puesto que las amigas siempre van a estar ahí.

P: ¿Tienes algún tema tabú o del que te costaría hablar?

R: No, porque realmente escribo sobre lo que a mí me apetece, me llama y ya está. Lo que no, no es porque sea tabú, simplemente es porque no me apetece. Pero si fuese una colaboración con alguien en la que tuviese que escribir sobre algo en concreto, sí que lo haría.

P: Dices que tienes muchas canciones. ¿Te está costando mucho escoger las que quieres incluir en el disco?

R: Tengo un poco fama de eso, porque estoy componiendo todo el día. Últimamente estoy un poco más enfocada en otras cosas, entonces no estoy componiendo tanto. Pero sí que es cierto que tengo muchísimas canciones. Me cuesta elegir y sobre todo me cuesta no subirlas a redes. Porque una vez que las subes a redes, enseguida la gente te dice: "lo tienes que grabar 100%." Y es como: 'no, no, no'. No puedo sacar todas las que subo porque no me da la vida. Además, luego tampoco hay que fiarse mucho de eso. No siempre la que más éxito tiene en redes es la que más números hace. Así que al final me guío un poco por mi instinto y la gente más cercana.

P: De hecho, tú eres un ejemplo de música independiente, ¿no?

R: Algo así. Ahora mismo no estoy en ninguna discográfica. Estoy libre, súper libre y no sé si eso es bueno o malo. Es verdad que en algunos momentos echas de menos un equipo, un respaldo... Pero por otro lado, es más un: "yo me lo guiso, yo me lo como." Tengo más libertad.

P: ¿O sea que te autofinancias tu carrera?

R: Sí, poco a poco, con lo que entra de eventos privados, colaboraciones con alguna marca, actuaciones... Todo va para el saco. Mientras se pueda, seguiré así.

P: Esto de la música, ¿era un sueño tuyo desde pequeñita?

R: La música siempre ha estado en mi vida. De pequeña tocaba el violonchelo, aunque luego lo dejé porque me parecía un tostón. Luego estuve en los coros de la Comunidad de Madrid. Después, estando en la Universidad estudiando Ingeniería de la Energía, empecé a toca la guitarra yo sola. Y bueno, practicando y practicando, sin tutoriales porque realmente me ponen muy nerviosa, simplemente buscaba las posiciones de la guitarra e iba practicando para coger agilidad. Así empecé a tocar. Enseguida llegó una canción y luego otra. Empecé a componer muy rápido. Y luego se me dio por tocar el ukelele y ahora el piano. Pero sí que me gustaría recibir clases de piano, porque yo sola llego hasta un punto.

P: Cuánto talento, ¿no?

R: Dicen que son como los idiomas: una vez que empiezas con uno el siguiente es más fácil y el siguiente más aún. Creo que es cuestión de práctica y cogerle el truquillo.

P: ¿En qué momento decides aparcar tu carrera como ingeniera y dedicarte plenamente a la música?

R: Pues mira, realmente de la carrera me falta el trabajo de fin de grado nada más. Justo me pilló el confinamiento y ahí fue un parón para todos, incluido para mi carrera. Ahí fue cuando decidí tomarme más en serio la música e intentar crecer yo sola.

P: ¿Te planteaste presentarte a algún talent show?

R: Pues, de pequeña me presenté a 'La Voz'. Me cogieron, y cuando iba a salir justo se cubrió el cupo de todos los equipos. Yo era la siguiente. Nos dijeron que nos reservaban la plaza para el año siguiente y fue así, pero como tenía que volver a firmar contratos y demás, pues no sé, me rallé y no lo hice. Puede que hubiese sido lo mejor para mí, pero nunca lo sabré. Es algo que tengo ahí en duda. En realidad me lo tomé un poco como una señal del destino. En plan: no es para mí e igual significa que no tengo que meterme ahí. Por otro lado fue muy guay el hecho de que me hubiesen cogido y pasar todos los castings por encima de miles de personas. Eso para mí fue un triunfo.

P: ¿Y a Eurovisión?

R: ¿Cuánta gente habrá que se presente? Ni siquiera creo que me cogiesen a mí. No sé, lo de los concursos me da un poco de vergüenza también.

P: Siempre te vemos pegada a tu guitarra, pero se te dan bien muchos más instrumentos. ¿Crees que cualquier persona puede triunfar en la música?

R: Creo que justo ahora hay mucha gente joven con mucho talento que se auto produce las canciones, que coge un ordenador y son unos cracks. Lo vemos también las redes sociales. ¿Cuánta gente se ha hecho viral o famosa en cuarentena? Creo que ahora está todo muy al alcance de todo el mundo y que todos podemos intentar dedicarnos a la música y que salga bien. Por supuesto, si tienes una formación mejor que mejor. Y si te has hecho famoso sin eso, pues luego fórmate. Nunca está de más.

P: ¿Cómo te han sentado las palabras de James Rhodes sobre la música actual?

R: Creo que en el arte y en la música, que al final también es arte, todo es muy subjetivo. No hay cosas de primera, de segunda o de tercera división. Todo va en función de gustos y todos son válidos. Justo el reguetón, nos lo ponen de fiesta y todos lo bailamos y nos encanta. Yo la primera. Soy súper reguetonera. Me las se todas.

P: Después de ver la lista de Spotify con los artistas más escuchados. ¿Consideras que las mujeres lo tienen un poco más complicado?

R: Eso 100%. Ninguna duda de que ser mujer al final es un hándicap. Esto tendría que cambiar ya. A veces pienso que el ser hombre en general atrae a más chicas y que solemos ser más fanáticas que ellos. Lo vemos en las fans de Justin Bieber, por ejemplo. Entonces puede ser por eso, o porque en general en la sociedad hay desigualdad y nos la tenemos que comer. Hay que luchar, por supuesto, porque todavía somos muy pocas mujeres en la industria.

P: ¿Tienes alguna colaboración en mente?

R: Tenía pensadas muchas cosas, pero al final creo que lo voy a hacer sin colaboraciones. Porque creo que hace falta un primer disco en el que se presente al artista como tal, que se vea mi estilo, mis canciones, que soy cantautora... Creo que al final siempre va a haber tiempo para colaboraciones, aunque todavía estoy a tiempo de cambiar de opinión.