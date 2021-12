Anoche, domingo 19 de diciembre, se confirmó la muerte de otro joven rapero en Estados Unidos. Su nombre real era Darrell Caldwell, más conocido en la industria como Drakeo The Ruler. El rapero tenía solo 28 años y murió a las pocas horas de haber sido apuñalado en el cuello durante el festival ‘Once Upon A Time’, que se celebraba en el Exposition Park de Los Angeles (California).

“#Sky9 was over Banc of California Stadium where one person was stabbed at the Once Upon A Time In LA music festival. The victim was transported to the hospital, according to LA City Fire Department. pic.twitter.com/3On5Q6JnIm“