ODDLIQUOR: "Mi objetivo es llegar a Latinoamérica y EEUU"

La fecha de hoy marca justo 10 días del estreno de '4x4', el nuevo álbum de ODDLIQUOR (@oddliquor). Sin duda, uno de los mejores cierres que este 2021 podía tener. Marcos vuelve a la carga con un trabajo impecable que supone su renacer como artista. Hablamos con él para descubrir cuál es su objetivo con este nuevo trabajo, por qué casi ha perdido la esperanza en el panorama nacional y de si cree que ya ha llegado a donde quería estar. ¿Qué sueños tenía de pequeño y ya ha cumplido?

P.- ¿Qué esperas de este álbum?

R.- Pues espero a nivel internacional que tenga reconocimiento.

P.-¿Y no a nivel nacional?

R.- Tengo la esperanza muy perdida en España, la verdad, es muy triste pero la tengo muy perdida. Ojalá en España a la peña le mole este rollo, pero bueno al final me ha costado entenderlo. Como dice mi psicólogo, lo primero que hay que hacer es aceptarlo, luego contarlo y después interiorizarlo, así que me parece guay si no quiero vivir toda la vida frustado por algo que no pasa.

"No quiero vivir toda mi vida frustrado por algo que no pasa"

P.- Entonces ¿cuál es el objetivo de '4x4'?

R.- Pues que ODDLIQUOR salga a la luz de una puta vez ¿no? (risas). Cuando estoy haciendo las cosas, obviamente, me gusta hacerlas muy bien, me gusta ser perfeccionista, cuidar todo hasta el último detalle. Por eso yo espero resultados siempre, pero no he hecho el álbum para conseguir algo concreto sino para seguir mi camino, para seguir mi música y renacer un poquito. Mis objetivos más soñadores podrían ser trabajar con Tainy, por ejemplo. Trabajar con gente que me gusta mucho, para mí nivel internacional es también Latinoamérica, mi objetivo es acercarme allí sobre todo y a Estados Unidos. En España me gustaría, al menos, dejar una buena semilla y si se entiende, puede que se entienda un poquito más tarde.

P.- ¿Crees que las ideas van marcando el objetivo? ¿O es al contrario, el objetivo marca esas ideas?

R.- Al final, si no tengo clarísimo o no tengo cuidado mi círculo o mi yo interior es como cuando dicen que si no te quieres a ti mismo es imposible que quieras a los demás. Al final, intento cuidar mis ideas y toda mi cabeza y organizarlo para que desde fuera se me vea de otra manera a mí y puedan empezar a cosificarse todas esas ideas.

P.- Los medios siguen catalogándote como "un artista emergente" o "la nueva promesa", ¿por qué crees que pasa esto? ¿Qué diferencia este álbum de tus proyectos anteriores?

R.- Creo que volverá a pasar otra vez, cuando escuchen el disco será todo "wow, una nueva música, un nuevo artista en la escena", pero llevo experimentado cinco años. Al final, este disco es fruto de experimentar un poquito más. El haberme juntado con más gente, músicos profesionales que ya son viejos. Hemos metido instrumentos orgánicos y creo que es la unión perfecta entre lo orgánico y los sintetizadores. Se vio con "Feliz con Poco", una mezcla bastante guay y lo que he hecho es evolucionar con eso. Por eso digo que este disco es el más ODDLIQUOR de todos, yo siempre digo que es un proceso, entiendo que en mi camino si las cosas no han pasado todavía es porque no tenían que pasar y ya está. Uno crece mientras crece su música.