Foyone acaba de lanzar un tema histórico "Rap Sin Corte L", el anticipo de su nuevo álbum: Rap Sin Corte. Lo ha anunciado él mismo a través de su cuenta de Instagram. El rapero ha dicho que esta es una pieza muy especial para él y que está ansioso por ver cómo reaccionan sus fans."Queremos ver la cara que se os queda después de verlo. Cuando se lo vayáis a poner a un colega, no le spoileeis. Grabarle la cara, que os va a reventar el cerebro", advierte Foyone.

Llevaba ya varios días alimentando el hype en redes con la promesa de una sorpresa muy especial y ya es una realidad. Ya podéis disfrutar de este temazo de ocho minutos y medio de puro rap. Foyone ha conseguido unir en un mismo clip a los mejores raperos de España. Legendarios, como Tote King o Kase. O, se juntan con sus colegas de escena: Ptazeta, Sofía Gabanna, Dollar, Fernando Costa, Ayax y Prok, Recycled o Bejo, en un formato con el que el malagueño ya ha hecho historia dentro del hiphop.

“Bueno lo q ha hecho FOYONE es increíble me flip muchísimo“

“Foyone y Tote en 20 minutos, si con eso no tienes hecho el finde yo no se de donde coño has salido tu.“