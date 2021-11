El rumor sobre la vuelta a la gran pantalla de Harry Styles llevaba semanas sonando, sobre todo después de verlo pasear por la alfombra roja de la premiere de Eternals. El cantante, que ya hizo sus pinitos cinematográficos con Dunkerque, vuelve al cine de la mano de Marvel. El artista acaba de firmar un contrato con Marvel Studios en el cual se compromete a rodar, ni más ni menos, que cinco películas con ellos. Una noticia que se ha viralizado y que ya está dentro de la conversación en redes.

La noticia ha dejado impactados a la mayoría de sus fans a pesar de que Harry no es ningún novato en esto, ni mucho menos. De hecho, tiene varias producciones a punto de salir, incluida la película de terror Don’t Worry Darling de Olivia Wilde, el drama romántico romántico My Policeman y la película Faster, Cheaper, Better de Dan Gilroy.

