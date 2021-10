Marlena: "Conocer a Måneskin nos hizo cambiar de nombre"

Llevan todo el verano dando conciertos por España, aprovechando que los bares y las salas se van animando a abrir, y continúan girando en estos momentos. Este año han sido nominadas en la categoria Artista Revelación de los premios Los 40 Music Awards, pero su andadura musical comenzó mucho antes. En marzo de 2017 se conocieron de casualidad tomando algo en un bar. Entre copa y copa sintieron la conexión necesaria para animarse a subir al escenario. Carolina hizo sonar la guitarra y Ana se unió con su voz. Así descubrieron lo bien que sonaban juntas.

Después vinieron las covers en Instagram, X Factor Italia, Factor X España y el contrato con RLM‘S bajo el sello discográfico Sin Anestesia que las ha llevado hasta donde están ahora. Concertamos una entrevista para que nos cuenten algo más sobre su peculiar historia. Ellas desde la habitación en la que tantas versiones y canciones propias han surgido y una servidora desde Torrespaña. A pesar de la lejanía y las pantallas, las chicas de Marlena se muestran cercanas y contentas. Se respira algo especial. Ambas me cuentan cómo surgió el dúo y el momento tan feliz que atraviesan ahora.

P: Parece que 2020, a pesar de todo, ha sido un año productivo para vosotras… ¿Lo sentís así?

R: Sí, siempre lo decimos. Es que en el fondo la pandemia y el encerrarnos nos hizo pensar bastante: cambiamos las ideas de proyecto, el nombre, cómo enfocarlo y todo. Aunque la verdad que no era el mejor año.

P:¿Cómo y cuándo nació Marlena?

R: Previamente a Marlena, antes de octubre de 2020, nos conocimos personalmente en marzo de 2017 tomando unas copas. Fue casual total. A partir de ese día decidimos empezar a subir vídeos a Instagram haciendo covers. Después, un amigo que estaba de Erasmus en Milán nos dijo que había un casting de X Factor Italia y para allá que fuimos. Les gustó mucho lo que hacíamos y fuimos pasando fases. Allí coincidimos con Måneskin y entablamos una buena amistad con ellos. De ahí hasta el confinamiento fuimos W-Caps, pero la gente lo pronunciaba como quería. Ese fue uno de los motivos para cambiar el nombre y el cambio de proyecto que en confinamiento fue tomando forma. Empezamos a componer y a intentar hacerlo un poco más profesional. Antes pasamos por Factor X Italia y por Factor X España. La experiencia fue brutal. En Italia la verdad que fue un poco locura porque nosotras nos acabábamos de conocer, no teníamos mucha experiencia y ni idea de italiano. Además de que era la primera vez que nos subíamos a un escenario.

P: De hecho vuestro nombre viene de una canción de Måneskin, ¿no?

R: Ellos en varias canciones ponen el nombre de Marlena. Nosotras escuchándolos nos preguntábamos qué era Marlena, qué significaba y lo averiguamos.

P: ¿Y qué significa Marlena?

R: Marlena para los italianos es la diosa de la creatividad, del empoderamiento femenino... Es como una musa. Dice la leyenda que si tú pones el nombre de Marlena en una canción o escrito, lo va a escuchar tu persona y volverá contigo. Entonces el concepto nos gustó bastante y también es nuestra forma de hacerle el guiñito a Italia, que al final ha sido la primera vez que nos subíamos a un escenario juntas. Aunque es verdad que desde aquello no hemos vuelto por Italia y tenemos muchas ganas. Por otra parte, nos hace gracia porque ninguna de las dos tenemos ni idea de italiano y cantamos las canciones de Måneskin en nuestros conciertos. Ana siempre dice: "No sé lo que estoy diciendo, espero que no haya ningún italiano en la sala."

P: ¿Qué tal son los Måneskin en persona?

R: Son súper majos. Ellos fueron los que nos explicaban y nos traducían todo. Todo el rato preguntaban por nosotras: "¿dónde están las españolas, las sorellas (hermanas en italiano)?" Sobre todo teníamos mucha relación con Damiano y Victoria que querían aprender español y hacíamos un poco de intercambio de idiomas con ellos. Ayudadnos un poco con el italiano y nosotras con el español. Era muy divertido e improvisado.

P: Ellos han ido y han ganado Eurovisión. ¿Vosotras iríais si os lo proponen?

R: Ahora Eurovisión no, para eso habría que crecer un poco más. Es verdad que ellos han cambiado un poco el concepto del concurso habiendo ganado con ese estilo de música y por cómo son ellos. Eurovisión ahora mismo tiene más gracia y más potencia. Si nos lo preguntas hace un año era un no rotundo y ahora es en plan: quizá con un poco más de evolución y tal... Nunca se sabe.

P: Ahora con me ‘Sabe Mal’ con Bombai estáis sonando en todas partes, pero la canción originalmente la presentasteis solas en abril. ¿De dónde surgió esta colaboración?

R: Estábamos buscando colaboración para "Me sabe mal" y dimos con ellos. Desde la ofi nos los ofrecieron. Nos dijeron: "Pues con Bombai se le podría dar incluso más alegría porque es un grupo con muy buen rollo." Es cierto que ahora la canción con ellos se ha hecho mucho más veraniega.

P: ‘Gitana’ me parece un tema muy especial. ¿Cuál es la historia detrás de este tema?

R (ANA): La historia es acerca de uno de mis buenos desamores. Hoy por cierto se me ha colado en un sueño. La canción habla de un momento concreto del verano. Ella bailaba sevillanas y fueron como 20 segundos, que en la canción resumen lo que yo sentía en ese momento cuando la miraba. En resumen un amor poco correspondido.

P: Vais lanzando tema a tema. ¿Para cuando álbum?

R: Vamos a seguir de momento con el tema a tema porque funciona muy bien cuando estás empezando. Llevamos ya tres y el cuarto esperamos que salga en noviembre. También nos funciona mejor para ubicarnos nosotras en distintos estilos y ver donde nos sentimos más cómodas. Ya si acaso, más adelante, la intención es ubicarlos todos en un EP, pero de momento estamos cómodas trabajando así. Tenemos muchos temas en la recámara porque hemos estado componiendo muchísimo en este mes.

P: Componéis todas vuestras letras, ¿no?

R: Hay un cajón lleno de canciones nuestras y ahora hemos empezado con el tema de sesiones de composición, que es una maravilla porque es una lluvia de ideas de estilos musicales y de producción que dices: "guau". Al final vas casi a canción por día y sirve un poquito de terapia, porque te juntas con gente que no conoces y entre todos nos preguntamos: "A ver, ¿en qué momento de nuestra vida estamos?" De pronto uno está en ruptura, otro en no se que... Hablamos y surgen muchos temas de amor, de desamor... Nos unimos nosotras a una persona más, compositor o productor, y surge como una lluvia de ideas. Te sientas. A lo mejor te tomas un café antes y te cuentas en qué punto de la vida estás: de amores, de amistades, de pensamientos... Por eso es como una especie de terapia.

P: Empezasteis haciendo covers de las que seguís tirando en vuestros directos. ¿Cuál es para vosotras la más especial y por qué?

R: De las nuestras la más especial no sabríamos decidirnos entre "Me sabe mal" o "Gitana". Y de covers: "Dance Monkey", de Tones and I. Además esa canción siempre la metemos en los conciertos. Llevamos más de dos años tocándola y es una canción que cala muchísimo. La gente se queda totalmente en silencio porque la hacemos muy nuestra y no es tan literal como la versión original.

P: De hecho también tenéis una versión de "Tiroteo" muy vuestra.

R: Nos mola mucho hacer eso. Con "Tiroteo", con "Todo de ti" también las hemos llevado muy a nuestro terreno. No descartamos nada. De repente hacemos alguna versión de Guitarricadelafuente, un tipo "Catalina", que es muy aflamencada, y nos mola no anclarnos en ningún estilo.

P: Estáis haciendo un montón de conciertos en muy poco tiempo. ¿Encima del escenario es dónde más cómodas os sentís?

R: Sí, llevamos todo este verano moviéndonos bastante. Solemos ir en coche y disfrutamos un montón las dos solas en el coche cantando y hablando de la vida.



P: ¿Cómo habéis recibido vuestra primera nominación a Los 40 Music Awards?

R: Hay hasta un vídeo de nuestras reacciones. Flipamos. No nos lo esperábamos para nada. Creemos que la ofi sabía algo... Ya ir a la cena con todos los nominados en Ibiza fue muy guay. Cuando empezaban a poner los vídeos de los que estábamos nominados a artista revelación y empiezan a salir Marc Seguí, Álvaro de Luna, y de pronto, Marlena... Dimos un grito espectacular y aún lo estamos procesando.

P: ¿Os ha impresionado conocer a algún artista?

R: Leiva, Dani Martín... Los míticos que has escuchado en el colegio durante tanto años. Hablábamos con ellos y decíamos: "Guau". Estábamos flipando por dentro. Incluso Leiva nos ha dado algún consejo. Pero todo muy cómodo y la gente muy simpática la verdad.

P: No hay muchos dúos de chicas actualmente. ¿Os lo habéis planteado alguna vez?

R: Es verdad que ahí tenemos un poco la suerte de que no hay muchos dúos de chicas. Porque hay grupos, pero en dúos hay poca competencia. Nunca ha habido ninguna pega. Es verdad que ahora mismo la industria está dando ese cambio y están apoyando mucho a las mujeres, pero es guay y peculiar que seamos un dúo.

P: ¿Cuándo actuáis en Madrid?

R: El 11 de diciembre en la Sala Clamores. Estamos deseándolo porque somos de aquí. Además tenemos muchas ganas de volver a dar un concierto con la gente de pie.