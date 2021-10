Es probable que durante los últimos días, al meterte en redes sociales, te hayan saltado comentarios o imágenes referidas a la nueva temporada de You. La serie, que ya ha conseguido alcanzar el segundo puesto de las tendencias de Netflix (aún por detrás de El juego del calamar), cerró la tercera entrega de capítulos con un final que no ha pasado desapercibido para los seguidores de la ficción, pero tampoco para dos de sus protagonistas. Penn Badgley y Victoria Pedretti, quienes dan vida a Joe y Love, admitieron durante una entrevista en EW el reto que supuso para ellos mentalizarse para rodar la última escena del episodio final.

Pongámonos en antecedentes (ojo, se vienen spoilers): el thriller culmina su tercera temporada cuando Love descubre que Joe se había enamorado de otra persona. Es ahí cuando sus instintos más básicos la llevan a querer paralizar a su marido para matar frente a él a Marienne (Tati Gabrielle), su nuevo amor (¿u obsesión?). Sin embargo, el giro de guion nos tenía listo una sorpresa: el personaje de Badgley venía preparado y el antídoto que se había tomado previamente le permitió ejecutar a su esposa con su propia medicina: veneno. Todo ello para terminar prendiendo fuego a la casa y dar pie a una nueva historia alejada de Madre Linda. Y el destino no es otro que la ciudad de París.

Ahora bien, ¿qué opinan sus protagonistas tras grabar el escabroso final? "Fue bastante loco ver la forma real en que iba a morir", confesaba Pedretti al citado medio. "Fue único y extraño y realmente no entendía cómo actuar. No sé nada sobre el acónito y la parálisis que provoca, así que hubo una pequeña curva de aprendizaje. Pero estaba muy emocionada de poder llegar a tal nivel de desafío".

Por su parte, Badgley también desveló el "gran trabajo" que hubo tras la escena donde su personaje aparece tirado en el suelo y paralizado por el veneno proporcionado por Love: "El director se acercaba a mí y me decía: 'Sé que esto es mucho pedir, pero... ¿podrías darme un poco más?'. Me encogía de hombros y decía: 'Lo intentaré. Intentaré superar al paralítico que se supone que me llevó al punto donde todo esto me está sucediendo'. Fue realmente extraño, pero creo que todo funcionó".