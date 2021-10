Hace unos días, C. Tangana y Nathy Peluso nos sorprendían tras ser fotografiados juntos en Toledo. Muchos se dieron cuenta de que su primera colaboración podría estar a la vuelta de la esquina, y nada más lejos de la realidad. "Ateo" es una fantasía que ha traspasado fronteras en sus primeras horas tras su estreno y su videoclip cuenta con cameos de artistas como Brays Efe, María Pombo, Marta Díaz, Cayetana Guillén Cuervo, Josep Pedrerol, Elisabeth Duval, Los Xavales y Carla Paucar.

"Lo Siento BB" también es una de las colaboraciones que más ha sorprendido en ambos hemisferios por fusionar voces tan dispares como la de Bad Bunny y Julieta Venegas. Junto a Tainy, este trío de intérpretes promete colarse en nuestras playlists en este mes de otoño. Lo mismo ocurre con la "Music Sessions Vol. 45" de Bizarrap junto a la española Ptazeta o el explosivo "Baby" de Nicki Nicole.

Después de despistarnos durante días, Dani Martín al fin desvela a qué se debía tanto secretismo sobre el regreso de El Canto del Loco. La banda que lo vio nacer no se unifica de nuevo, pero su vocalista ha lanzado "No, No Vuelve", un tema que homenajea su época en el grupo. Kidd Keo, Omar Montes y Yay se unen para dar vida a "TikTakLove" y Justin Bieber vuelve a sorprender con "Red Eye", su colaboración con TroyBoi.

Y si tienes ganas de más, no te pierdas "En el fondo del vaso", de Sharif y Gordo del Funk, "Cosa Nostra", de DEVA, 44Svvage y Rico Rosa, "Lenon" de One Path o la colaboración de Melendi junto a Miriam Rodríguez en "Simplemente Dilo". Dale al play y... ¡disfruta!

"Ateo" - C. Tangana y Nathy Peluso

"Lo Siento BB" - Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas

"Music Sessions Vol. 45" - Bizarrap y Ptazeta

"Baby" - Nicki Nicole

"MAMMAMIA" - Maneskin

"No, No Vuelve" - Dani Martín

"TikTakLove" - Kidd Keo, Omar Montes y Yay

"Red Eye" - Justin Bieber y Troyboi

"En el fondo del vaso" - Sharif y Gordo del Funk

"Cosa Nostra" - DEVA, 44Svvage y Rico Rosa

"Lennon" - One Path

"Simplemente Dilo" - Melendi y Miriam Rodríguez