Solo lleva un mes a disposición de los usuarios, pero es indudable que el impacto de El juego del calamar ya ha adquirido el rango de internacional. Multitud de teorías han ido surgiendo a lo largo de estos días sobre los posibles finales, opciones e hipótesis que podrían estar detrás de las decisiones de cada uno de sus personajes. Y la última viene ligada a HoYeon Jung, la actriz y modelo que da vida a la jugadora 067.

Como bien sabrán los espectadores que se hayan plantado frente al éxito coreano, Kang Sae-Byeok, nombre del papel interpretado por Jung, comienza su andadura en el macabro juego con el único fin de salvar a su hermano y permitir que viva junto a ella y abandone el hogar social en el que se encuentra. En una escena donde ambos mantienen un pequeño reencuentro, la jugadora 067 desvela que su país de origen es Corea del Norte y no del Sur -donde se desarrollan los hechos-.

Debido a un error de doblaje, un detalle fundamental en su historia pasa totalmente desapercibido para todos aquellos que hayan visto la serie en cualquier idioma distinto al original: la actriz se había preparado para conocer a la perfección el acento propio de Corea del Norte. ¿El motivo? Ocultarlo a toda persona nueva que conoce con el fin de adaptarse mejor en su nuevo entorno y compañeros de Corea del Sur.

Ha sido gracias a un usuario de Reddit por lo que hemos conocido que su verdadero acento sale a la luz tan solo cuando habla con su hermano Cheol. Es ahí donde la jugadora 067 se siente con la libertad suficiente de hablar de forma natural y sin necesidad de ocultar su procedencia. Un dato y matiz curioso y que, por el contrario, perdemos durante el doblaje de una de las series más vistas de Netflix.

¿Quién es HoYeon Jung?

Si hace unos días te contábamos quién es Wi Ha-joon, el policía que ha conquistado a los seguidores de la serie, el impacto que ha tenido HoYeon Jung tampoco se queda atrás. La actriz solo tiene 27 años, pero ya se ha convertido en una de las artistas más seguidas en ambos hemisferios gracias al éxito de El juego del calamar. Sin embargo, son pocos los que saben que la jugadora 067 es la primera vez que se sumerge de lleno en el mundo de la interpretación. Su verdadera pasión y su profesión desde hace años es, ni más ni menos, que el modelaje.

"Me sentí muy feliz cuando me dieron la noticia, pero fue como si un gran miedo se apoderara de mí. Era como: ‘Muchas gracias, pero ¿de verdad yo puedo hacer esto?", confesaba públicamente. Debutó en las pasarelas con solo 16 años, pero su salto al estrellato vino tras participar en Korea Next Top Model, donde quedó finalista. Considerada una de las 50 mejores modelos del mundo, la artista envió una prueba en vídeo durante uno de sus descansos para formar parte del reparto de El juego del calamar y... voilà, su vida cambió para siempre.

Efecto directo de ello es el hecho de que antes del estreno de la serie, la actriz "solo" contaba con 400.000 seguidores en Instagram. En menos de un mes, esa cifra ya ha logrado superar la barrera de los 16,5 millones. ¿Alguien da más?

