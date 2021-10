Si no vives aislado en una isla desierta, es más que probable que durante las últimas semanas te hayas topado con el nombre de El juego del calamar. La serie se ha convertido en un auténtico éxito entre los espectadores que decidieron darle una oportunidad a un contenido que ni Netflix nos presentó como uno de sus grandes estrenos, pero que ya se ha proclamado como el producto más visto en más de 80 países del mundo. Y quizás uno de los responsables haya sido el papel al que da vida el actor Wi Ha-joon, el policía que logra adentrarse en los juegos para desenmascarar a su creador. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre él?

Pues bien, aunque el actor es ampliamente conocido en Corea, es ahora cuando sus datos están empezando a circular por ambos hemisferios. Sabemos que nació el 5 de agosto de 1991 en Wando-gun, Corea del Sur. Es decir, acaba de cumplir los 30 años y ya ha ejercido como modelo en multitud de ocasiones. La última de ellas fue protagonizando la versión coreana de la revista Men's Health.

Su 1,80 de altura no solo le ha permitido hacerse un poderoso hueco en el mundo de la moda, sino que también le dio un fuerte impulso en la industria de la interpretación. Pero aunque el intérprete comenzó a estudiar teatro y cine desde muy joven en la Universidad de Sungkyul, no fue hasta que la agencia MSTeam Entertainment lo fichó cuando realmente comenzó a desarrollar sus dos pasiones: el modelaje y la actuación.

Durante su entrevista a la citada publicación, Wi Ha-joon confiesa que es un adicto al fitness y que ha llegado incluso a acudir una media de cinco días a la semana al gimnasio. Tras la pandemia afirma entrenar desde su casa, pero también que lleva dedicándole bastante tiempo a su cuerpo desde que hizo el servicio militar en su país.

De su debut en Haunted Asylum al éxito de El juego del calamar

Si pensabas que la primera vez de Wi Ha-joon había sido El juego del calamar, estabas muy equivocado. El actor arrancó su carrera en 2016 cuando apareció en la serie Goodbye Mr.Black dando vida a Ha-joon, pero no fue hasta el año siguiente cuando logró un personaje recurrente en My Golden Life. Sin embargo, el primer papel protagonista que obtuvo no fue hasta 2018. En ese año se unió al reparto de la película Gonjiam: Haunted Asylum.

Después de participar en el film, Ha-joon vio cómo su carrera siguió creaciendo al participar en la serie Something in the Rain y Romance Is a Bonus Book. En 2020 formó parte de la conocida serie 18 Again y en diciembre de ese mismo año dio vida a Do-shik, uno de los protagonistas de Midnight.

Y aunque quizás te hayas topado con el actor en alguno de estos títulos, es sin duda gracias a Squid Game (El juego de El Calamar) por lo que el intérprete surcoreano ha conseguido fama a nivel mundial. Su papel en la exitosa serie de Netflix le ha valido que multitud de usuarios alaben un personaje que da la vida por salvar la de su hermano. Su desaparición hace que el policía se adentre en lo más oscuro de los juegos para desvelar la verdadera identidad de su organizador, y entre tanto podemos ver cómo Ha-joon desempeña su personaje a la perfección. Serio, con la mente fría y las cosas claras, el detective logró conquistarnos gracias a la maestría con la que desempeña una difícil labor: pasar desapercibido en una organización donde todo y todos están absolutamente controlados las 24 horas del día.

Como suele ocurrir tras la muerte de un personaje querido, su trágico final en El juego del calamar no hace sino engrandecer todas las secuencias donde lo vimos luchar con uñas y dientes por recuperar a su hermano. En el encuentro con Men's Health, el propio actor desveló qué le llamó la atención de su personaje cuando se lo presentaron por primera vez: "Leí el guion en un abrir y cerrar de ojos y me quedé impresionado por lo inmersivo que era. Fue algo que no había visto antes y el personaje me encantó. Jun Ho es un tipo fuerte y decidí aceptar el papel".