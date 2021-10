Quizás su nombre no te resulte familiar, pero seguro que todo cambia si te decimos que Phoebe Dynevor es quien da vida a la mismísima Daphne, Duquesa de Hastings en Los Bridgerton. Tras su paso por la serie, la actriz de solo 26 años vio cómo su vida dio un giro radical: pasó de salir tranquila de su casa a tener a fotógrafos en la puerta de su vivienda. El éxito obtenido por la ficción de Netflix hizo que su fama se hiciera internacional y que medio planeta pusiera rostro a una de las protagonistas de la primera temporada. Ahora bien, ¿supo gestionarlo correctamente?

Phoebe es la nueva imagen de portada de la revista Harper's Bazaar, y durante una entrevista con el citado medio confesó lo mucho que le costó normalizar su cambio de vida: "Me preocupo por todo, estoy llena de ansiedad. Tengo miedo al fracaso, a defraudar a alguien, a contradecirme...", afirmaba mientras citaba ejemplos como el de Britney Spears, Simone Biles o la Duquesa de Sussex.

"Descubres lo que significa para tu salud mental estar a la vista del público. A raíz de ello medito, tengo un terapeuta, camino todos los días... Hay cosas que hago para poner los pies en la tierra, porque es bastante agitado el momento en el que me encuentro", continuaba explicando. "No creo que nadie sepa cómo manejar algo así", añadía sobre la presión que sufrió tras el triunfo de la serie.

"De lo que comencé a darme cuenta de esta industria es que los máximos pueden ser muy altos , pero los mínimos pueden ser muy bajos, así que lo importante es encontrar ese término medio y centrarse en uno mismo . Es realmente importante para mí y para mi cordura trabajar en proyectos que amo y desarrollo personajes que creo que son realmente interesantes, eso es lo que me emociona", concluía.

Aunque la fama internacional ha traído consigo más proyectos en los que sumergirse en los próximos meses, lo cierto es que para Dynevor supone todo un alivio vivir alejada del ajetreo de las grandes ciudades: " Soy un poco solitaria . Siempre he sido muy autosuficiente, por eso vivo en medio de la nada cuando todos mis amigos están en el sur de Londres. Soy una mujer mayor en el cuerpo de una mujer de 26 años ", añadía divertida.

Sobre la salida de Regé Jean Page: "Esa fue su elección"

Una de las noticias que más impactó a los seguidores de la serie fue, sin duda, la marcha de Regé Jean Page. "Cada uno tiene su propia forma de hacer su carrera y esa fue su elección", confesaba la actriz. "Creo que fue una elección realmente inteligente para él. Lo extraño mucho, ¡por supuesto! Regé y yo pasamos por muchas cosas juntos y siempre estaré con él. Fue una experiencia increíble para los dos y pudimos apoyarnos el uno en el otro a través de ella. Así que sí, resulta extraño no tenerlo en la segunda temporda", concluía.

La segunda temporada de la serie arrancará su rodaje en la primavera de 2022. Entretanto, Phoebe reflexionaba sobre el gran impacto que tuvieron los capítulos en ambos hemisferios cuando ni siquiera el equipo tenía en mente que ocurriera de tal manera: "En la primera temporada la gente me decía: "sabes que esto puede llegar a hacerse enorme", pero nunca te lo terminas de creer. Nunca entenderás lo que se siente hasta que te suceda. Cuando empezamos a poder salir de casa de nuevo -tras el confinamiento-, me encontraba a fotógrafos fuera de mi casa. Fue algo aterrador porque me di cuenta de que si salía en pijama, podría haber alguien tomando fotos".