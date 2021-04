Aún seguimos sin creérnoslo, pero la ausencia de Regé en Los Bridgerton es una realidad. El actor, que confirmó la noticia en sus redes sociales, desveló a Variety que la vida del Duque de Hastings tendría su final al concluir la historia de Daphne: "El personaje es un arco de una temporada. Va a tener un principio, desarollo y final". De ser así, sería lógico pensar en que su contrato hubiera sido, desde un principio, el de una única temporada.

"Con todos los ojos centrados en la búsqueda de una vizcondesa por parte de Lord Anthony Bridgerton, decimos adiós a Regé-Jean Page, quien interpretó triunfalmente al duque de Hastings. Echaremos de menos la presencia en cámara de Simon, pero siempre será parte de la familia Bridgerton. Daphne seguirá siendo una esposa y hermana devota, ayudando a su hermano a navegar en la próxima temporada social y lo que tiene que ofrecer, más intriga y romance de las que mis lectores quizá puedan soportar". Con estas palabras, la famosa Lady Whistledown evidenciaba un acontecimiento que, al parecer, estaba más que pactado desde un comienzo.

Y a pesar del disgusto que ha generado en sus fans, lo cierto es que Page estaría repleto de proyectos para este año. Por el momento, sabemos que va a participar en la nueva adaptación de Dragones y Mazmorras y ojo, porque... también suena como candidato idóneo para suceder a Daniel Craig como James Bond. ¿Será 2021 el año de Regé-Jean Page?

“Just finished watching Bridgerton on Netflix. Wow! Rege-Jean Page should be the next man to play James Bond. He is so handsome, smooth and debonair!“