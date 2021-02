Regé-Jean Page está imparable: Saturday Night Live' y Dungeons & Dragons son sus nuevos proyectos

Antes de su aparición en Bridgerton, Page era un gran desconocido para el público mayoritario aunque ya había participado en varias ficciones como Mortal Engines y el romance de época Sylvie's Love. En la actualidad, la popularidad de Regé-Jean se ha disparado hasta el punto de que aparece en la lista de actores que podrían suceder a Daniel Craig como el siguiente James Bond . Además, está nominado para un premio SAG y un premio de imagen NAACP.

“.@shondarhimes on @regejean: "As evidenced by his performance in #Bridgerton, Regé is a singular talent whose prospects are limitless. Today, he may be our duke. By tomorrow… not even I can dream big enough to imagine" #TIME100Next https://t.co/K7WyiEj31a pic.twitter.com/Rgm4eO05YP“