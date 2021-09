Si hace unos meses te contábamos el hype que ToteKing estaba generando en torno a "Tical 2021", ahora le ha llegado el turno a su último lanzamiento. Y es que “Bumaye” se ha convertido en el nuevo adelanto del que será su próximo álbum. Un disco que se abrirá con este tema y del que ya se conocen todos los detalles: listado de temas, arte y fecha de publicación.

The Kingtape saldrá en noviembre de este año, tendrá 18 temas e incluirá colaboraciones con artistas como Cruz Cafuné, Neutro Shorty, Ill Pekeño, Ergo Pro, Eric the Wrestler, Sule B o Al2, además de las que ya se conocían con Easy-S, Kaze, Hoke, Foyone, Aerstame o Sho_Hai. Stash House es el encargado del grueso de producciones del disco



"Pocos artistas pueden fardar de galones y frescura. Los más veteranos en el juego casi siempre pecan de estar desconectados de lo que pasa ahora, pero no es el caso de ToteKing", destacaba la revista especializada en cultura urbana Fleek Mag. "Sus barras siempre suenan frescas y por eso conserva el respeto de aquellos que triunfan y que crecieron escuchando más de un tema icónico del rap en español con su firma".



"Bumaye" es uno de los cortes más enérgicos y viscerales de este nuevo álbum. El estribillo, "Tote, bumaye, ToteKing, bumaye", es un grito de guerra que seguro se convertirá en momento álgido en los conciertos. Inspirado en el "Ali, bumaye" con el que los seguidores de Muhammad Ali animaban a su ídolo en el que es probablemente el combate más famoso de la historia, contra George Foreman en Zaire, y en el que recuperaría el cinturón de campeón mundial de los pesos pesados.

Un campeón reivindicando su corona, una leyenda rompiendo todos los pronósticos y venciendo a un rival más joven y a priori favorito. El beat de Triple A Beats, con una instrumentación de aire oriental, sirve de trampolín para los agresivos y definitivos fraseos del de la Macarena. ¿Con qué más nos sorprenderá de aquí a que termine el año?