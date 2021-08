Â¿QuiÃ©n es quiÃ©n en la polÃ©mica imagen de C. Tangana?

El último lanzamiento de C. Tangana ha dado mucho de qué hablar, aunque esta vez no fue por su espectacularidad a nivel musical. El intérprete de "YATE" publicaba su nuevo tema bajo una oleada de indignación en redes sociales. El motivo no es otro que la imagen promocional que empleó para presentar al mundo cuál sería la estética de un videoclip que veremos próximamente y en el que se le verá subido a una embarcación rodeado de diez mujeres de todas las disciplinas artísticas. Ahora bien, ¿quiénes son todas ellas? ¿Qué relación guardan con el cantante?

Ana Sting y Rocío Aguirre Rocío Aguirre es otra de las mujeres que acompañan a C. Tangana. Hace meses que oficializaron su relación, pero siempre se ha mantenido en un segundo plano. Al menos hasta ahora, porque en la imagen adquiere un papel protagonista y no ha pasado desapercibido entre los seguidores del cantante. Fotógrafa de profesión, Aguirre ya confesó en su momento que su trabajo comenzó como un hobby que finalmente le trajo a España hace apenas unos años. "Fotografío la cotidianidad, la comida que hemos hecho, etc. Tengo muchas fotos de novios y amigos. Siempre en analógico y guardo muchos álbumes en Chile que no me he podido traer todavía", indicaba sobre su país de origen. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Rocío Aguirre V �� (@rocioaguirrev)“ “ Ana Sting es otra de las fotógrafas que salen junto a Pucho. En varias ocasiones, esta artista ha confesado el amor que profesa ante disciplinas como el baile, el canto, la pintura, la escultura o el teatro. "Siempre he necesitado estas vías de escape para poder expresar lo que siempre me ha costado decir con palabras. Creo que el lenguaje oral se queda muy corto a la hora de poder expresar lo que una persona puede llegar a sentir, son tantas sensaciones distintas, nunca las mismas, tan interesantes e intensas…", indicaba durante una entrevista. Tras el lanzamiento de "YATE", su figura está en el punto de mira por considerar que su cuerpo aparece hipersexualizado tras ser usado como posavasos.