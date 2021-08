Lleva años desempeñando su labor como intérprete multidisciplinar en el mundo de la televisión, el cine y la música. Comenzó como actriz cuando no era más que una niña y ahora, Belinda es todo un icono en ambos hemisferios. La cantante de origen mexicano-español regresó a su país de origen después de grabar durante meses Bienvenidos a Edén, una serie de Netflix grabada en España donde compartió escenas junto a Ana Mena o Amaia Salamanca. Además, la artista disfruta del éxito de "Niña de la escuela", su nueva colaboración junto a Lola Indigo y Tini. ¿Qué proyectos tiene a medio y largo plazo? Hablamos con la actriz para reflexionar sobre su presente, pasado y futuro.

¿Cómo definirías el momento vital en el que te encuentras ahora mismo?

Belinda: Estoy súper contenta porque "Niña de la escuela" está increíble y me encanta el éxito que está teniendo en España, que también es mi país. Acabo de hacer una serie con Netflix hace muy poquito tiempo y que saldrá el próximo año, por marzo más o menos. Así que estoy muy emocionada, porque es un proyecto que me hizo especial ilusión. Hacía mucho que no actuaba y regresar a la actuación con un personaje tan divertido como es el mío -aunque no puedo adelantar mucho-, estoy segura de que todo el público va a quedar súper contento con esa serie. Además la historia muy original y estoy segura de que les va a encantar. Con Bienvenidos a Edén estuvimos como cinco meses en España.

"Es un mensaje muy positivo para todas las personas que eran inseguras"

¿Qué te evoca "Niña de la escuela"?

Belinda: Creo que tiene un mensaje increíble, que es lo que más me gustó. No solamente es una canción movida y para bailar, sino que tiene ese mensaje de "si no te gusté en el pasado, hoy tampoco te voy a gustar por quién soy". O a lo mejor no me supiste valorar en ese momento y hoy yo tengo esa seguridad y ese amor propio que es importantísimo. Es algo que tenemos que cuidar e ir trabajando con el tiempo y los años. Creo que es un mensaje muy positivo para todas esas personas que eran inseguras y que hoy en día se sienten mucho mejor. No solamente por el físico, sino también como persona, ¿no? Porque poco a poco te vas dando cuenta de tus errores e inseguridades y las vas fortaleciendo de alguna manera. Creo que ese mensaje es lo que más me gustó de esta canción.

El mensaje también es el de "merezco algo mejor". ¿Cuántas veces te has dicho esto a ti misma?

Belinda: Totalmente. No hay que conformarse nunca, esto es lo más importante. No hay que pensar que esto es lo mejor que podemos tener, porque cuando tienes esa mentalidad, inmediatamente te encasillas en un cubo y nunca vas a ser feliz. Así que tienes que buscar siempre lo mejor de ti para ofrecer lo mejor de esa persona también. Es mutuo y difícil de encontrar, pero no imposible.