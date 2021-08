Si a finales de 2020 te contábamos cuáles habían sido nuestras búsquedas predilectas en uno de los años más anómalos de los últimos tiempos, meses más tarde era Google quien decidía hacer balance de lo que llevábamos de 2021. Ahora que la plataforma Google Trends cumple 15 años, ha querido dar a conocer las búsquedas globales que realizamos en aquel entonces. ¿Han cambiado tanto nuestros intereses? ¿O seguimos sintiendo curiosidad por el mismo tipo de cuestiones? Atento, porque quizás algún que otro resultado te sorprenda.

Y no nos olvidemos del gran potencial que a día de hoy tienen las recetas en nuestra rutina. Cada vez es más habitual que busquemos novedad en nuestros platos , así que ojo, porque lo más buscado este año ha sido pan de plátano, pancake y una receta japonesa de pepino. Hace unos años la cosa variaba, porque lo que más consultábamos eran los términos pollo, pan de plátano, mojito, tortitas y sangría .

Es evidente que el mundo del videojuego ha dado un giro de 180 grados en los últimos 15 años. Muestra de ello son los títulos que nos generaban gran interés por aquel entonces, como el famoso Tetris, Run Go Kart, Rockstar Supernova, el GTA o Audition , un juego japonés. En pleno 2021, nuestras búsquedas han variado y siguen la estela de Genshin Impact, Sonic, Roblox, FIFA 22 y Pokemon Go .

Fútbol y economía, entre las mayores preocupaciones de los españoles

A veces nos cuesta echar la vista atrás y darnos cuenta de que hace un año desde que la pandemia por COVID 19 llegase a nuestras vidas, pero parece que poco a poco nos vamos despojando de ella. Al menos en cuanto a búsquedas se refiere. Porque si durante 2020 todo lo relacionado con el coronavirus era una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles, el primer semestre de 2021 demuestra que paulatinamente vamos dejándolo a un lado para dar paso a temas tan mundanos como el fútbol o la economía. Dentro de las búsquedas de "¿Cómo...?", las diez consultas más realizadas son las siguientes:

Cómo va el Real Madrid

Cómo va el IBEX 35

Cómo va el Barcelona

Cómo va el Atlético de Madrid

Cómo va el Betis

Cómo va el Sevilla

Cómo se llama el árbol más alto del mundo

Cómo están las acciones de Santander

Cómo llegar a Sevilla

Cómo hacer torrijas

Como observamos, el deporte y el dinero siguen siendo temas que no pasan de moda. Pero no olvidemos que las recetas y preguntas curiosas como "cuál es el árbol más alto del mundo" también han llamado nuestra atención. En cuanto a las búsquedas relacionadas con "¿Qué...?", las temáticas han sido más variadas y han ido desde cuestiones tan normales como "qué día es hoy" hasta "qué vacuna me toca".

Qué día es hoy

Qué hora es

Qué está pasando en Colombia

Qué echan hoy en la tele

Qué hora es en Colombia/México/Argentina

Qué dinosaurio tiene 500 dientes

A qué hora anochece

Qué santo es hoy

A qué hora juega Nadal

Qué vacuna me toca

La tercera búsqueda hace referencia a las protestas que tuvieron lugar en Colombia durante los meses de abril y mayo. Un movimiento social que permitió que géneros como el voguing dieran la vuelta al mundo por su carácter reivindicativo y en defensa del colectivo LGTBI+.