Es probable que estos días te hayas topado en más de una ocasión con vídeos relacionados con el Voguing, el género de baile que se ha puesto de rabiosa actualidad tras ser uno de los protagonistas de las protestas que ha sufrido Colombia durante los últimos días y que forma parte de la última entrega de Danz. Este tipo de baile nació como una reivindicación de un colectivo LGTBI que quería poder sentirse orgulloso de su feminidad. Lo que muchos desconocen es que debe su nombre a la revista Vogue y que mediante este estilo, en sus orígenes, las personas transexuales y homosexuales gritaban al mundo que si la sociedad les dejase, ellos podrían ser lo que se propusieran.

[Mira ya "Voguing", el sexto capítulo de Danz]

Nova Ebony: "Es una protesta pacífica desde el arte y lo queer" Las protestas en Colombia han permitido que el género adquiera especial relevancia en ambos hemisferios. Su carácter reivindicativo ha sido el hilo conductor para que Piisciiss, Neni Nova y Axid viralizaran el Voguing y dieran la vuelta al mundo con la peculiaridad de sus movimientos. Unos pasos que tienen su propia historia y que, gracias a bailarines como ellos, es posible que poco a poco se esté convirtiendo en uno de los bailes más seguidos del planeta. Nova Ebony ha concedido una entrevista exclusiva a PlayzTrends donde ofrece su visión sobre lo que está ocurriendo en su país de origen: "Sabemos que el vogue es una expresión política, de resistencia y de cuidado y comunidad. Pienso que al verse reflejado en la coyuntura que estamos viviendo en Colombia es una manera que cautiva a la gente, porque es una protesta pacífica y desde el arte y lo queer. A la gente le ha llamado mucho la atención y lo ha tomado como un referente. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de ♚ (अखिल) ♚ (@piisciiss)“ “ "El vogue femme nació como una expresión artística de combate para evitar encuentros de violencia física. Para ello lo que se hacían eran pistas de baile para batallar de esa manera. Es importante resaltarlo después de la situación que vive el país. Más allá de los cinco elementos y pasos principales, también maneja gracia, estilo, fluidez… Son aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer voguing. No es solamente ejecutar pasos, sino también contar una historia a través de tu performance. Como ciudadanos y ciudadanas estamos cansados de la violencia, así que queremos demostrar que se puede protestar y alzar la voz desde expresiones artísticas", continuaba explicando. Piisciiss también quiso aportar a PlayzTrends su visión sobre el voguing, el baile que le ha cambiado la vida y del que se siente completamente orgulloso. "A nivel personal me aporta seguridad, empoderamiento y orgullo", comenzaba explicando. "A través de la cultura voguing siento que puedo habitar diferentes energías que convergen en mí y proyectarlas de una forma física. No solo para mí, sino también frente a todos los que me rodean. Es un género transformador y reconfortante, sobre todo por eso que te dicen de “no eres válido”. Pero en el voguing siempre te sientes apoyado, que al final es lo más importante". "Siento que el voguing ha adquirido una importancia brutal en las protestas actuales justo porque la sociedad y personas LGTBQ+ buscan un cambio, igualdad, respeto y aceptación en muchos aspectos", continuaba. "Justamente, el voguing se reomontan a esto, a épocas donde había mucha división social, que es lo que está ocurriendo en Colombia. No es un secreto que este género también nace en una situación de lucha. Justamente cuando estás en un ambiente donde estás luchando por tus derechos, el voguing genera toda esta carga energética emocional que permite que las personas que lo ven y lo practican también despierte en su interior todos estos sentimientos de resistencia y de lucha pacífica", concluía. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de ♚ (अखिल) ♚ (@piisciiss)“ “