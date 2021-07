Una de las novedades de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ha sido la incorporación de los deportes urbanos: el skate, la escalada, el surf, el baloncesto 3x3 y la BMX freestyle. "La calle" debuta este año en los Juegos y en el Twitch de RTVE hemos estado comentándolo con Eude, freestyler y presentador de La Previa de la FMS España. A estas novedades olímpicas se suma la incorporación futura de otras disciplinas underground como el breakdance para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la posibilidad del parkour, cuestión que nos hace preguntarnos... ¿y el freestyle para cuándo?

Lo cierto es que si el freestyle ya ha experimentado una profesionalización muy notable en los últimos años con el surgimiento de ligas como la Freestyle Master Series, no sería desacertado imaginarse la utopía de que llegue a los Juegos Olímpicos. Le preguntamos a Eude si sería posible y viable que el freestyle se convirtiera en un deporte olímpico: "Yo lo veo difícil, sobre todo por la barrera del idioma, no se me ocurre cómo podría hacerse de la forma más justa, porque si fuera entre hispanohablantes pues todavía", dice el rapero. "Y tampoco creo que el Comité Olímpico Nacional esté preparado para esto, cuando a día de hoy tienen por ejemplo al ajedrez como juego de mesa más que como deporte, pues imagínate el freestyle".

Eude también destaca el conflicto con el que se presentaría el COI a la hora de valorar el freestyle: "Pasaría como con el skate y el breakdance, que dirían que no se puede puntuar el arte. Y estoy de acuerdo porque cuando yo freestyleo no busco que me puntúen pero cuando compito sí, porque está evolucionando y algunos luchamos por eso, porque sea un deporte mental", explica Eude. "Pero creo que la problemática principal sería la barrera del idioma y las costumbres del COI".

Sin embargo, Eude tira una lanza más allá a favor del reconocimiento del freestyle y la profesionalización del sector: "De momento, mientras podamos ser considerados como un deporte mental y que en un futuro alguien que estudia en la Universidad le puedan dar una beca por méritos en el freestyle, ya sería un paso", dice el rapero. "Ahora mismo ya existe la Freestyle Rap Federation y aunque no se hagan unos Juegos Olímpicos mundiales como tal estarían guays unas Olimpiadas juveniles", reflexiona como opción alternativa. Por ahora parece que queda esperar para ver a ídolos como Bnet o Chuty en unos Juegos Olímpicos, pero tal y como apunta Eude, "molaría que al menos se contara con el free para alguna Ceremonia de Inauguración". ¿Se hará realidad algún día?