2021 y Sharif (@sharifzgz) sigue siendo uno de los referentes del rap en español, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Lo cierto es que el artista lleva más de 25 años, que se dice pronto, siento también uno de los referentes de la chavalería. Generación tras generación.

Ahora Sharif presenta junto a Neto Peña, uno de los artistas que más lo petan en la música urbana de México, un nuevo adelanto de su próximo disco. Sin duda, "Tequila y Limón" se convertirá en la canción del verano para muchos. Además, el próximo 7 de octubre se estrena su nuevo álbum "De Inmensidades", ¿quién más se muere de ganas de escucharlo? De momento, tendremos que conformarnos con este temazo.

P.- Acabas de sacar “Tequila y Limón” junto a Neto Peña, ¿cómo surge esta canción?

R.- Pues esta colaboración surge, sobre todo, gracias al tiempo que llevamos colaborando en México. Gracias también a los conciertos, las giras y amigos que hemos hecho, allí tenemos a uno de nuestros carnales allí en México que se llama César que es un promotor y también es ese hombre que está siempre en el centro del huracán que conoce a todo el mundo y sabe quién rapea bien y quién está haciendo buena música. Fue él el que me recomendó que escuchase a Neto Peña. Está claro que me encantó.

P.- ¿Entonces os conocéis a través de un contacto?

R.- Realmente no tengo la suerte de conocer a Neto en persona, pero imagínate si es poderoso e influyente nuestro hombre César que en la distancia consiguió esta colaboración. Es verdad que lo que ocurre es que nosotros tenemos la suerte de ser muy escuchados en México desde hace muchos años, entonces muchos de los artistas que están empezando a ser muy grandes han crecido escuchando nuestra rola. Como yo soy bastante viejete, a los jóvenes les ha dado tiempo a criarse escuchándome.

"A muchos les ha dado tiempo a criarse escuchándome" “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Sharif Fernández Méndez ������ (@sharifzgz)“ “ P.- Una cosa muy curiosa de este single es que para celebrarlo decidisteis sortear botellas de tequila, ¿a quién se le ocurrió esa idea? R.- Fue idea de una de las personas de nuestro equipo (risas). Llevamos tiempo sorteando cosas con el lanzamiento de cada single, nos parece una forma de premiar la fidelidad y lealtad de nuestros fans. Por ser un poco originales, ya que la canción lo exigía, pues una botellita de tequila. Siempre comprobando además que los ganadores del concurso tienen edad para consumir. P.- Hace unos días falleció El Grave, el rapero mexicano de freestyle a causa de cáncer, ¿por qué decides dedicarle el tema? R.- No lo conocía en persona, pero lo conocía artísticamente y tengo muchos amigos mexicanos que sí que lo conocían y eran sus amigos. Le dedico este tema como homenaje a la música mexicana realmente, a todos los artistas que han luchado porque la escena mexicana crezca y sea respetada. Era un tipo que llevaba muchos años rapeando y se había ganado el respeto de todos desde abajo. Creo que era una figura muy importante para la escena. Es un humilde homenaje, ocurrió sin que lo esperásemos, llevábamos tiempo sabiendo que estaba enfermo, pero cuando ocurrió pensé que las casualidades son así. Hago una canción para rendir homenaje a los raperos mexicanos y luego me entero de esto, es una triste casualidad. Me parecía que, por lo menos, era bonito recordar a Grave y sentir que era uno de los responsables de que la escena mexicana hoy esté donde está. P.- Estás a punto de estrenar un nuevo disco “De Inmensidades”. ¿Por qué ese título? R.- Vamos a ser honestos y voy a decirte que soy un poco tramposo a la hora de encontrar títulos para discos. Toda mi trayectoria en solitario se ha caracterizado porque casi todos los títulos de mis discos eran versos de poetas que leo y admiro o títulos de poemas que consumo. En este título, jugando con buscar un título que me gustara, que intentara representar el concepto, que sea lo suficientemente abstracto para que pueda abarcar todo y a la vez tenga cierto calado y cierta belleza, busqué muchos títulos. "De inmensidades" terminó apareciendo pidiéndole ayuda a mi novia. Hacemos un pequeño juego en el que buscamos una pequeña preposición que preceda, por ejemplo "A ras de sueño", "Sobre los márgenes", "Bajo el rayo que no cesa"; entonces buscando algo así con preposición se nos ocurrió "De inmensidades" y nos gustó mucho. Se lo dije a mi hombre Mxrgxn y le pareció el mejor título que se me había ocurrido.

"'Pyramo' es uno de los discos de nuestra vida" P.- Justo hablando de Mxrgxn, hace algo más de un año acababas de sacar disco con él e ibáis a hacer la gira, pero se tuvo que cancelar por la Covid. ¿Volveréis a retomar esa gira? R.- Ahora mismo estamos trabajando en nuevas canciones y creando cosas. "Pyramo" nos pareció uno de los discos de nuestra vida, lo que pasa es que lo del covid ha jodido todo. Lo ha mandado todo al garete. Ahora no tiene ni siquiera sentido que intentemos defender el disco casi dos años después, cuando Jorge tiene un disco nuevo en solitario preparado para salir a finales de este año o principios del que viene, yo tengo un disco que llevo desgranando desde el primer single con "Lluevo" y que sale el 7 de octubre. Entonces, ahora lo que haremos es que cuando se pueda volver a planear una gira seguro que habrá un poco de “Pyramo" mezclado con todo lo nuevo que estamos sacando ahora. P.- ¿Qué le dirías a tu yo pre-pandémico? Es un término que me he inventado... R.- (Risas) Me gusta, es una buena definición, se puede empezar a usar. Yo lo tengo bastante claro, aunque está muy feo pensarlo ahora porque ya se nos está pasando y estamos saliendo del pozo, pero Jorge y yo fuimos tan arrogantes... En los dos únicos conciertos que hicimos de "Pyramo" lo del covid y el encierro mundial nos parecía tan distópico, era tan improbable, tanta locura, que en algún momento, quizás, delante de mil doscientas personas en Barcelona y cuatrocientas en Zaragoza dos veces, igual empezamos a jalear como si estuviéramos en un estadio "Coronavirus lolololo". Éramos dos años más jóvenes e infinitamente más estúpidos. Así que le diría a mi yo pre-pandémico "tú, vete con pies de plomo con esto". P.- ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando termine esto oficialmente? R.- Pues lo de ir un poquito sin mascarilla, que parece algo trivial pero mola bastante. Tengo bastantes ganas de irme de vacaciones con mi chica y disfrutar porque llevamos mucho tiempo sin salir. Y luego, claro, hacer conciertos. Sé que eso va a llevar tarde o temprano pero lo más inmediato va a ser irme de vacaciones. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Sharif Fernández Méndez ������ (@sharifzgz)“ “

"Es la tercera vez que cambiamos las fechas de mi gira por México" P.- He visto que has tenido que posponer la gira por México a mayo de 2022. R.- Es la historia interminable. Es un drama que se repite. Es la tercera fecha que ponemos en México porque con un arrebato de optimismo pensamos que el año pasado en octubre se podían hacer cosas y tampoco se pudo. Esperemos que en mayo de 2022 podamos estar allí haciendo una gira muy grande. P.- Siempre dices que el rap es una herramienta de comunicación con los jóvenes. ¿Crees que a medida que te haces mayor conectas menos con las nuevas generaciones? ¿O al revés? R.- La verdad es que no noto que conecte menos, pero tampoco que conecte más. Noto que tengo un público bastante fiel y que los chavales jóvenes que me conocen o me descubren no todos encuentran en mí algo que les apetezca escuchar. Noto que se trata de una generación no sé, no quiero utilizar la palabra superficial porque tampoco creo que sean así los jóvenes, pero creo que es una generación más inmediata. Todo lo que exige perder un poco de tiempo, de profundizar y detenerte pues a lo mejor les aburre. Como hay muchos estímulos inmediatos es muy fácil entretenerte con muchas cosas. También noto que hay muchísimo talento, muchísima inquietud. Y sí que noto que hay chavales a los que el mensaje les cala así que creo que aún no estoy tan viejo como para que no me quieran escuchar.