A punto de cumplirse dos décadas del famoso beso entre Britney, Madonna y Cristina Aguilera, un beso entre dos personas del mismo sexo sobre un escenario vuelve a levantar ampollas entre el público y a generar controversia. ¿Qué nos pasa? ¿La sociedad no avanza tan rápido como creemos?

Lil Nas X se subió al escenario de los BET para interpretar su último éxito, "MONTERO", actuación con la que homenajeaba a Michael Jackson y su "Remember The Time". Además, el artista afroamericano aprovechó la repercusión del evento para besar a uno de sus bailarines y reivindicar así los derechos del colectivo LGBTBI. Un gesto que despertó la euforia del público allí presente. Sin embargo, en redes sociales no solo produjo aplausos, sino también algunas críticas y comentarios dañinos hacia Lil.

“we are 4 months in and people are still acting surprised that i am being gay and sexual in performances of a song about gay and sexual shit“

El rapero respondió a los comentarios homófobos que estaban circulando en redes a raíz de su reivindicativo beso con varios tuits, entre ellos el siguiente: "A todos ustedes les gusta pretender que la homosexualidad no existe en la cultura africana", tuiteó Nas. El rapero y productor Diddy no dudó en darle su apoyo y le agradeció el gesto con el siguiente tuit: "¡Lil Nas X lo hizo! ¡Qué valiente!" Para Lil esto no se trata de escandalizar, sino de abrir espacios para las futuras generaciones.

“Equal rights for the LGBTQIA+ community ��️‍��.

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG �� pic.twitter.com/dmbFukYQEK“