Alfred García: "Este álbum será absolutamente transparente"

Con ilusión y el sosiego que trae consigo haberse dedicado tiempo a uno mismo, así regresa Alfred García junto a "Praia dos Moinhos", el segundo adelanto de lo que será su próximo disco y que sigue la estela de la estética y los sonidos con los que ya nos sorprendió en "Los Espabilados". El intérprete pone de manifiesto las emociones y sentimientos que surgen tras dejar una relación, pero también después de disfrutar del mejor verano de tu vida: "Es una canción que es muy cruda, pero no la he cantado desde ningún tipo de rencor, odio o emoción absurda. Evidentemente se centra en una relación que acaba, como bien podéis percibir, pero habla sobre toda una sensación que tuve durante mucho tiempo y que no la quería vomitar, sino que la quería cantar desde la calma", confiesa a PlayzTrends.

¿Recuerdas el momento vital en el que estabas cuando comenzaste a componerla?

Alfred: Al final soy muy joven y para más inri soy artista. Las formas de comunicar las cosas -aunque no quiero justificarme- creo que es la mejor manera de contarlas y hablarlas. Es una canción que habla sobre algo que escuece, pero cada vez que pasas por una batalla te duele menos y te vas acostumbrando al dolor. Yo creo que nos va pasando con todas las emociones durante nuestra vida, pero sin perder la curiosidad y el interés, que creo que es una de las cosas que nos siguen manteniendo vivos. Es algo que no debemos perder nunca junto a la valentía.

¿Crees en la importancia de cerrar ciclos para seguir avanzando?

Alfred: Sí, además creo que cierro un capítulo artístico con esta canción. Está incluida en el segundo álbum, pero creo que este disco tiene dos partes que se van a diferenciar perfectamente. Hay un antes y un después, y evidentemente iré hacia otro cambio. Cada vez que tienes planes, el universo se ríe de mí profundamente y me lleva hacia otros completamente distintos. No hay que dar por sentado nada, sino que es otra etapa que seguramente cambiará pronto.

"Este álbum es experiencia y absolutamente transparente"

¿Eres de los que les cuesta abrirse? ¿O de los que cuentan lo que sienten con facilidad?

Alfred: Depende de con quién, supongo. Todos tenemos nuestro círculo de confianza. Soy cantautor y no soy ni Aute ni Joaquín Sabina, con lo cual he de hablar sobre lo que me pasa en mi día a día. Si no fuese valiente, seguramente sería otra cosa.

Imagino que la música te ayuda mucho a ello. ¿Te pasa eso de que a veces te cuesta explicar lo que sientes, pero te sale de forma inmediata a través de una canción?

Alfred: Sí, es que de hecho sería mucho más fácil escuchar mis canciones que preguntarme sobre mi vida personal -que ya sé que tú no lo estás haciendo-, pero durante mucho tiempo fue así. Sinceramente, lo tenían todo en bandeja y en forma de disco. Al final no podemos cambiar nuestra sociedad, sino la forma de comunicar. Yo lo he hecho, simplemente estoy aquí con mi música y nada más. No me quejo para nada, cada uno puede preguntar lo que quiera. Pero simplemente he hecho este ejercicio de estar alejado el suficiente tiempo como para que a nadie le interese.

La última vez que nos vimos decías que tu próximo disco iba a ser muy distinto a 1016. A grandes rasgos, ¿en qué se va a notar la diferencia?

Alfred: Creo que sobre todo van a ser unas letras que como bien has percibido, están escritas desde la calma, la introspección y al lejanía de lo vivido. En cuestiones técnicas, es evidente que la producción no tiene nada que ver con el primer álbum porque lo hice con los recursos que tenía y el tiempo del que disponía. Yo lo autoproduje, pero era la primera cosa que autoproducía en mi vida. Esto está producido por otras personas también y he contado con la inestimable ayuda de Pablo Cebrián, Álex Ferreira... La verdad es que han sido grandes maestros para que suceda la magia musicalmente hablando.

¿Puede que este sea un álbum más íntimo de lo que ya lo fue 1016?

Alfred: Sí, es un disco sin filtros. En conjunto creo que es algo hasta experimental. No quiero decir que las canciones sean experimentales en sí, porque "Los Espabilados" y "Praia Dos Moinhos" me parece algo bastante pop, pero he experimentado mucho. Experimentar viene de experiencia, y yo he tenido mucho tiempo para poder hacer este disco y para poder hablar sobre lo que quería. Este álbum es experiencia. No todo el mundo es productor, cantautor o le interesan las mismas cosas. Yo he estado un año creando y estudiando muchísimas cosas, no solo musicales. Creo que la experiencia al final es eso: poder contar desde la vivencia. Si no vives o no sabes, no pierdes el miedo nada. Yo ahora mismo a pocas cosas les tengo miedo, la verdad. Es en función del saber y de la transparencia que quieres tener contigo mismo. Y este disco es absolutamente transparente.