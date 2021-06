Desvelado el "secreto": así funciona el algoritmo de Instagram

Aunque cada vez sean más las redes sociales a las que podemos sucumbir, que Instagram es una de nuestras favoritas es una realidad. La plataforma, que ha contado con varios cambios en su estructura en los últimos años, no contentó a gran parte de sus usuarios con sus nuevas políticas de privacidad o con el cambio de algoritmo. Pasamos de ver en nuestro feed imágenes de personas con las que apenas interactuábamos, contenido en explora que quizás no tenía mucho que ver con nuestros intereses... ¿o sí? Quizás el debate que suscitó tanta modiciación ha sido el responsable de que su director, Adam Mosseri, haya publicado un artículo con un título que no da pie a equívocos: "Arrojando más luz sobre cómo funciona Instagram".

Bajo la tesitura de que el consumidor da por ciertos "muchos conceptos erróneos", el director de la red social pretende dar respuesta a cuestiones como el motivo por el que Instagram decide lo que aparece primero en nuestro time line, por qué algunas publicaciones obtienen más visitas que otras o qué contenidos son los escogidos para que nos aparezcan en la pestaña de Explora. Teniendo en cuenta sus declaraciones... ¿es aplicable a la experiencia real del usuario?

¿Existe solo un algoritmo? Si hace unos años nos hubieran jurado que el término "algoritmo" iba a estar tan presentes, seguro que no nos lo hubiéramos creído. En multitud de ocasiones seguro que has escuchado aquello de "eso es culpa del algoritmo", pero... ¿sabemos realmente cómo funciona? Durante el Gen Playz de Inteligencia Artificial, expertos en la materia como Diego Criado, Nerea Luis e Inés Huertas evidenciaban una realidad: cuanto más usamos internet, más datos se almacenan sobre nosotros. 53.46 min ¿Cómo nos manipulan los algoritmos? Para justificarse de esta recopilación de datos, Mosseri alega que cuando lo lanzaron por primera vez en 2010, "Instagram era un solo flujo de fotos en orden cronológico": "A medida que fue creciendo, se hizo imposible que la mayoría de las personas pudieran ver todas las publicaciones que les importaban. Por eso desarrollamos un feed que clasificaba las publicaciones en función de su interés". Ahora bien, ¿en qué se basan para hacer esta "clasificación personalizada"? Tal y como explican en el artículo, nuestro feed, pestaña de explora y reels utilizan su propio algoritmo "adaptado a cómo lo usan las personas": "La gente tiende a buscar a sus amigos más cercanos en historias, pero quiere descubrir algo completamente nuevo en explora. Clasificamos las cosas de manera diferente en función del uso de cada usuario". En resumen, la plataforma sigue los siguientes pasos: Feed y Stories : se muestran las publicaciones recientes compartidas por las personas que seguimos. "Hay algunas excepciones", alegan desde la dirección, "como los anuncios, pero la gran mayoría de lo que ves es compartido por aquellos a los que sigues".

: se muestran las publicaciones recientes compartidas por las personas que seguimos. "Hay algunas excepciones", alegan desde la dirección, "como los anuncios, pero la gran mayoría de lo que ves es compartido por aquellos a los que sigues". A continuación, Instagram recoge la información sobre el contenido publicado, sobre la persona que lo lanzó y sobre sus preferencias. "A esto se le llaman "señales" e incluyen de todo", confirma Mosseri. Sin embargo, son capaces de ordenarlas por orden de preferencia: información sobre la publicación (cuándo se publicó, cuánto tiempo ocupa, número de me gusta...), información sobre la persona que la publicó (cuántas veces se ha interactuado con el contenido), nuestra actividad o el historial de interacción que poseemos con un usuario concreto. “Extrañaba conocer gente un viernes y que a los pocos días el algoritmo espía de Instagram me los ponga en “quizás conozcas”“ — Ra☀️ (@raquelfabre) June 2, 2021

Con todo ello, la plataforma hace una serie de predicciones que consideran ellos mismos como "conjeturas fundamentadas en la probabilidad de que un usuario interactúe con una publicación de diferentes maneras". Es decir, que con los datos que obtienen de nosotros, Instagram se permite configurar libremente lo que seremos capaces de ver en la app de un simple vistazo. Y como bien veníamos intuyendo, el hecho de pararnos sobre una publicación, comentarla, darle a like, guardarla o tocar la foto de perfil del usuario son acciones que Instagram tiene en cuenta para mostrarnos un contenido u otro. Sin embargo, una de las cosas que más ha llamado la atención es su afirmación respecto a esos stories de "recuerdos" que tanto nos empeñamos en compartir: "hasta hace poco, valoramos menos estas historias porque hemos escuchado constantemente que las personas están más interesadas en ver stories originales". “No entiendo el algoritmo de Instagram, osea un día me ven las historias 600 personas y otro día 100 xdddd what's happen?“ — Laura �� (@Lauraerre8) June 2, 2021