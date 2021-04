Â¿CÃ³mo recuperar tus fotos eliminadas en Instagram?

Por desgracia a todos nos ha pasado alguna vez. Borras una foto de tu perfil y segundos después te arrepientes de lo que acabas de hacer. Hasta ahora, la acción de eliminar en Instagram era irreversible. Solamente podías recuperar un archivo si, en vez de borrarlo, lo habías archivado. Sin embargo, la nueva actualización de Instagram presenta una novedad que nos va a sevir de mucho. Se trata de una nueva opción que permite recuperar aquellos archivos que hemos borrado sin querer (o queriendo).

La propia red social ha explicado cómo activar este proceso tan necesario: "Desde la configuración puedes restaurar fotos, vídeos, Reels, vídeos de IGTV e historias de Instagram que hayas eliminado. El contenido que borras se quita inmediatamente de tu cuenta y se mueve a 'Eliminado recientemente'". De esta forma, esta nueva carpeta que genera Instagram resulta muy similar a la papelera de reciclaje que incorporan los ordenadores. ¿Os suena, verdad?

Pero cuidado, este contenido eliminado no se guarda para siempre. “El contenido en 'Eliminado recientemente' se elimina automáticamente a los 30 días. Las historias de Instagram que no están en tu archivo de historias se eliminan a las 24 horas. Durante esos 30 días, puedes acceder al contenido eliminado de tu cuenta en 'Eliminado recientemente' en la app de Instagram para Android o iPhone y restaurarlo o eliminarlo de forma definitiva”, añade el comunicado.

A partir de ahora, podrás recuperar publicaciones, Reels, stories y vídeos de IGTV a través de tu perfil, en la configuración seleccionando 'Cuenta' para encontrar la carpeta 'Eliminado recientemente'. En este apartado encontrarás el contenido eliminado que se ha almecenado y cuántos días quedan para que se borren permanentemente. Por tanto, si no encuentras una publicación en la carpeta, es posible que ya haya pasado el límite de tiempo almacenada.

“Solo he tenido una pareja, y fue con 16 años. Cuando lo dejamos no borré la foto con él de instagram para no joder el feed. Las parejas pueden romper, pero lo que no puede romper NUNCA es el feed de Instagram.“