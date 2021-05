Después de todas las críticas que han recibido estas redes por el sistema de aprobación en el que se basan, han decidido poner puertas al campo y dejar a elección de los propios usuarios si les importan o no los likes. A partir de hoy, todos los usuarios de Facebook e Instagram pueden elegir si quieren o no ver el número de likes en sus publicaciones. Aunque no es nada nuevo, esta actualización lleva siendo testeada desde julio de 2019.

Según la compañía, en la etapa de testeo los comentarios de su comunidad fueron diversos. Algunas personas pensaron que era positivo tener oculto ese recuento, en cambio a otras les gustaría seguir viendo ese dato para poder identificar tendencias y contenidos más populares en la red social. Miriam tiene 24 años y se confiesa adicta a las redes sociales. Ella comenta: "me pongo nerviosa si no llego a los x likes a los que quiero llegar, y yo no soy la única. Es la realidad de muchos chavales."

En 2017, el servicio que dan estas plataformas fue descritoo como “el más perjudicial para la salud mental y el bienestar de los jóvenes” en un estudio realizado por la Royal Society for Public Health UK. Los expertos han defendido que eliminar el botón de 'Me gusta' o el recuento de los mismos podría ayudar a reducir la ansiedad y las presiones sociales de algunos usuarios.

La Fundación Jed, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuya misión es proteger la salud mental de los jóvenes declaró recientemente en un comunicado: “Lo que una persona quiere de su experiencia en Instagram es diferente de la otra y las necesidades de la gente están cambiando. Hemos estado trabajando en estrecha colaboración con expertos externos para comprender mejor cómo empoderar a las personas, desarrollar la autoconciencia y dar forma a una experiencia más positiva en Instagram”.

Por otra parte, Miriam recuerda: "La primera vez que se comentó esto el año pasado, fue un bombazo porque la gente se volvió loca en plan: '¿Cómo voy a tener insta sin likes?' Sobre todo los creadores de contenido, influencers y demás, que es su carta de presentación para las marcas. Es como si a un youtuber le quitas las reproducciones." Sus palabras hacen que nos planteemos otra cuestión: ¿Existirían infuencers sin los likes? ¿O para ellos esto supondría el principio del fin de sus carreras como prescriptores de tendencias?

¿Será el fin de los 'likeadictos'? La duda ahora está en si el usuario decidirá optar por hacer desaparecer definitivamente el like o no. En cierto modo es algo contradictorio que una app como Instagram, que nace y se basa en los likes, intente ahora que se eliminen, cuando en parte es la razón de su creación. Muchos usuarios sienten la ansiedad de no llegar a cierto número de 'me gusta', y probablemente sea lo que les mantiene tantas ahoras enganchados a dicha red social. Al final, nos han creado una necesidad o depencia y ahora pretenden poner la tirita a la herida, o más bien que seamos nosotros mismos los que nos curemos la herida. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Me llaman Naim ❤️ (@naimdarrechi)“ “ Esto puede llegar a parecer un simple lavado de cara por parte de estas compañías. De modo que la empresa no se moja y deja en el tejado del usuario la terrible decisión de eliminar o no eso que sabe le hace daño.