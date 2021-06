Hyemin: "Me encantaría colaborar con Álvaro Soler"

Es probable que en algún momento te hayas topado con algún que otro tema de Hyemin. Esta artista, originaria de Seúl y de solo 23 años, se ha convertido en la primera artista de K-pop que reside en España. Ya ha colaborado con The Join Venture, Lennis Rodríguez y Ruby, así que no es de extrañar que de aquí a que termine el año podamos verla en más de un proyecto dentro de la geografía española. ¿Cómo empezó su carrera? ¿Con qué artista le gustaría colaborar? PlayzTrends charla con la intérprete para saber sus gustos, motivaciones y proyectos a medio y largo plazo.

Debutaste en 2015 como cantante y ya en 2018 tomaste la decisión de venir a España. ¿Qué te llevó a hacerlo?

Hyemin: Me salió la oportunidad de dar un concierto en Madrid en marzo de 2018 y la acogida fue tan buena y el público español me recibió tan bien, que decidí venirme aquí y empezar de cero esta nueva aventura como artista.

¿Desde siempre tuviste claro que querías dedicarte al mundo de la música? ¿O te planteabas otras profesiones?

Hyemin: Cuando era pequeña no pensaba en ser cantante, aunque el mundo del arte siempre ha sido lo que más me atrajo. La profesión de mis sueños cuando era pequeña era ser pintora, me pasaba horas y horas dibujando y me lo pasaba genial.

"Mis artistas favoritos son IU y Mamamoo" ¿Dónde comenzaste tu formación en música? Centros de estudio, ciudades… etc. Hyemin: Empecé en Corea del Sur cuando tenía 17 años (16 años en el resto del mundo porque en Corea del Sur contamos los meses que estamos en el vientre de la madre como un año) dando clases con un vocal coach particular, al poco tiempo me uní a un Enterteinment en el que estuve durante casi 6 años y donde practiqué mucho y participé en muchos conciertos, programas y eventos. Después de eso me vine a España y aquí practico y ensayo con mi equipo de productores y con mi mánager. En 2018 decides cambiarte el nombre artístico y adoptar el de Hyemin. ¿Por qué ese cambio? ¿Tiene algún significado? Hyemin: Antes tenía un nombre que me fue entregado por un famoso compositor de Corea llamado Sun Min Kim. El nombre de Page ha sido entregado por este compositor a las artistas elegidas por él cada "X" tiempo pasando el nombre de Page a la nueva elegida como si de un título se tratara. Ahora al empezar de nuevo he decidido utilizar mi nombre real Hyemin ya que quiero que mis fans me conozcan como soy y ser lo más cercana posible a todos mis Minis (nombre de mis fans). Tu tema “Starlight” habla de enfrentarse a los miedos y salir adelante. ¿Cuenta tu propia historia? Hyemin: Si, habla de mi nueva aventura empezando de cero en España. Para mí todo era muy nuevo y nunca había vivido algo así dejando a mis amigos y familiares en Corea del Sur. Fueron unos meses algo difíciles por esa parte, pero aprendía a enfrentar mis miedos y a pelear por lo que quería conseguir y eso es lo que quise transmitir en "Starlight". Todos tenemos miedo de tomar decisiones, pero hay que luchar para conseguir los objetivos que nos marcamos. ¿De dónde te viene la inspiración? Hyemin: No tengo nada específico que me inspire de manera recurrente, sino que son los pequeños detalles del día a día, muchas veces inesperados los que me transmiten la inspiración necesaria para escribir mis canciones. Una noche despejada llena de estrellas me llevó a escribir Starlight y los momentos difíciles que estaba pasando una amiga me llevaron a escribir Song For You para intentar animarla, son algunos de los ejemplos de inspiración presentes en mis canciones. ¿Qué géneros musicales o artistas te han influido durante tu carrera? Hyemin: Cuando era adolescente vi una película en la que sonaba la canción “Fate” de Lee Sun Hee y esa canción me inspiró tanto que decidí meterme en el mundo de la música. Mi primera canción en España se llama “Fate” también en parte en honor a la canción que me motivó a tomar este camino. Actualmente mis artistas modelo son IU y Mamamoo, quienes tienen estilos propios y diferenciadores dentro del K-pop y donde todas ellas tienen unas voces maravillosas.