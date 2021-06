Si eres Kpoper estás de suerte, porque el género surcoreano de moda llega a España. ¿Cómo? En forma de concurso. El Centro Cultural Coreano ha organizado la novena edición del Concurso K-Pop España, en el que diez grupos participantes nacionales mostrarán su talento en las categorías de canto y baile. Los aspirantes de ambas categorías competirán con temas de K-POP en coreano y van a ser evaluados en su totalidad: por su talento, por el grado de dificultad de la pieza interpretada y por la puesta en escena de temas del panorama actual de K-POP. Además, si eliges la modalidad de canto, los solistas pueden acompañarse de un máximo de dos bailarines.

Segunda propuesta: 'How you like that', de Blackpink

Jisoo, Jenny, Rosé y Lisa forman Blackpink, otro de los grupos de idols coreanas más internacionales del momento. Debutaron con Whistle y Boombayah, con las que resultaron triunfar por sus coreografías y ritmos pegadizos. Han colaborado con grandes artistas, como es el caso del feat con Selena Gómez en Ice Cream, o con Lady Gaga en Sour Candy. Te proponemos How you like that, un temazo con el que podrás darle rienda suelta al artista que llevas dentro.