Conocíamos la faceta de J Cruz como compositor, trabajo con el que ya ha conseguido 12 discos de platino, pero no conocíamos tanto al J Cruz artista. Ahora el compositor de temas tan famosos como "Alocao" se lanza a la carrera musical desde el otro lado. Acaba de estrenar su proyecto debut como artista con su single "Mi Vicio". Motivo más que suficiente para mantener una larga charla con su creador e intérprete.

A muchos les ha sorprendido no solo el hecho de verlo como cantante, sino también que se aleje del trap o el reguetón, estilos con los que ha logrado grandes éxitos, y haya optado por lanzarse directamente a un sonido que bebe del pop rock de principios de siglo, con bien de guitarra eléctrica y guiños a la estética punk. "Era una ola que iba a venir tarde o temprano", explica Cruz refiriéndose a la tendencia punk rockera que parece estar despuntando ahora. Hablamos con él para que nos cuente cuáles están siendo sus primeras sensaciones y cuáles son sus objetivos y metas con este nuevo proyecto, aunque al final acabamos hablando de punk, salud mental, Eurovisión y Netflix ¡Atentos!

P: ¿Cómo te sientes desde el otro lado, el lado artista?

R: Súper contento, creo que la aceptación del público está siendo muy buena y siento que tengo muchísimas ganas de seguir esta etapa como artista, con el arranque este de "Mi vicio", sin olvidarme de mi trabajo como compositor. Me flipan esas dos facetas y que la gente me escuche como compositor y como cantante. Hasta el fin de mis días haré eso.

P: Has dicho: “Tenía claro que tenía que ser yo." ¿Quién es J CRUZ?

R: Exacto, sí. Es algo que me da este tipo de género punk-rock mezclado con lo pop y urbano. Porque es algo que yo he mamado desde pequeño: de la Oreja de Vang Gogh, El Canto del Loco, Pig Noise... Desde muy muy pequeño he escuchado esa música. Quería darles a los jóvenes de ahora lo que antes escuchábamos nosotros, pero con un toquecito un poco más actual para que sea más admitible por el público de ahora. Dar esos toques de actualidad a algo que en su época fue bastante famoso y mezclarlo con un poquito de trap. Al final, hacer las cosas más comestibles para ese público urbano.

P: ¿Hace unos años era difícil ver esta mezcla de géneros y ahora ha explotado?

R: Creo que esta pandemia ha ayudado a que la gente haya petado de tanta música urbana y que ahora quiera escuchar nuevos sonidos y estilos de música. La mente de la gente ha ido madurando mucho y ha ido abriendo un poquito más el oído. Igualmente pasó cuando llegó el reggaetón a España que fue muy vacilado. Era música demasiado explícita para lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar, y por eso se le cerraron tantas puertas a los reguetoneros, que después se le abrieron. Entonces es lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora aquí con este proyecto que tenemos entre manos. Queremos abrir un poco más el tema de los géneros en España.

P: ¿Es un tema generacional y tu generación es ahora mucho más abierta que las anteriores?

R: Totalmente. Mi generación es más rebelde, más echada palante. Ahora es muchísimo más fácil que escuchen otro tipo de música. Creo que es necesario porque en la mezcla está el gusto y el enriquecer tu oído.

P: ¿Cómo se aprende a componer?

R: Componer en sí es contar tu vida en una canción. No hay mejor consejo que ese, aunque evidentemente hacen falta técnicas que te enseña la práctica. Es algo que se aprende diariamente. Yo no escribo igual ahora que tengo 23 años que cuando tenía 13. Todo es una práctica constante: levantarte a diario, ver métricas, nutrirte de rap, trap, reguetón, pop y todo tipo de música, para ver las diferentes métricas y lograr la composición con la que estés a gusto y con la que puedes contar tu historia.

P: ¿Lo tuyo entonces es totalmente autodidacta?

R: Sí, totalmente. Además yo toco instrumentos: guitarra, piano... Y todo es autodidacta. Producir mis propias maquetas fue algo que salió a los 15 años. Yo creo que ahora que tenemos la posibilidad de tener todo a mano, con un poquito de ganas que le eches, ya tienes un mundo y un abanico de posibilidades dentro de la música increíble.

P: Con solo 23 años has conseguido muchísimos récords. ¿Cuál consideras que ha sido el punto de inflexión de tu carrera?

R: El punto de inflexión creo que fue con el primer disco de platino con el tema "Alocao", eso me hizo darme cuenta de que de verdad tenía que seguir por ese camino. Igualmente la vida musical me ha ido dando lecciones. Es decir, me ha dicho por este camino puedes tirar, por este no o por este te va a costar más... Nunca se me ha cerrado ninguna puerta, pero sí que hay caminos que me han costado más que otros. Hoy en día puedo decir que lo único que me ha servido es el trabajar, el hecho de levantarme cada mañana a componer sin pensar en la repercusión que pueda tener, simplemente trabajar. Porque al final la inspiración la puedes tener de vez en cuando, pero también hay que buscarla. Es bueno cuando viene sola, pero también hay que buscarla y nutrirse de vivencias, porque sin vivir no se puede escribir.

P: ¿Y rodearse de la gente adecuada es importante?

R: Exactamente, ese es otro aspecto. La música son trenes, trenes que o los coges o los pierdes. Aparte de cogerlos, tienes que demostrar que tú estás en ese tren porque eres bueno y no porque la oportunidad calló ahí. Las carreras de cantantes que tienen años y años es porque es un curro diario y no por un simple golpe de suerte. Hay que tener constancia para mantenerse y rodearte de gente que te motive a trabajar y crear música.

P: ¿Cuál es la próxima meta por cumplir?

R: Lo primero es que mi música llegue a toda la gente posible, cambiar vidas de gente que a lo mejor ha estado en situaciones como las que yo he estado. Contar tus vivencias hace mucho de psicólogo para la gente. Desde ese punto quiero cambiar muchas cosas, tanto en la música como en otros aspectos. Siento que esa es un poco mi misión, aparte de luchar por el reconocimiento de los compositores en este país. Considero que es algo que no se hace y a lo que yo quiero poner mi granito de arena, ya que creo que es algo fundamental. La creación no sería posible si no hay un compositor y un productor detrás.

P: ¿A qué te refieres con eso de ayudar a la gente con tu música?

R: Lo que pasa por mi cabeza lo digo, como el hecho de mi depresión o cómo toco los temas depresivos en mis canciones. Son temas muy delicados, pero que los intento llevar a una forma de expresión no de penuria, sino de alegrarte o de ponerte contento. Siento que la gente que me conoce y sabe las cosas que he escrito, sabe que siempre intento realzar el aspecto de la motivación en todo tipo de canciones.

P: ¿Consideras que sigue siendo un tema tabú?

R: Totalmente. A una persona con depresión se la sigue tratando como una persona enferma y yo creo que es un error. El hecho de luchar por eso es parte fundamental de mi carrera musical y la estoy llevando a cabo porque yo lo he sufrido, para que nadie más lo sufra o para que la persona que lo esté sufriendo lo pueda llevar mejor. Por eso hago música.

P: Con todo esto de Italia ganando Eurovisión con su rollo punk. ¿Crees que ahora es la época en la que el punk lo va a petar?

R: Sí, me lo han comentado muchísimo. Es una cosa que con el tiempo tenía que pasar. El hecho de que un ganador de Eurovisión sea lo más rockero del Universo me motiva y me flipa, porque al final es una idea que mi equipo y yo siempre teníamos en mente y hablábamos. Era una ola que iba a venir tarde o temprano. Cada día vamos tirando más de eso.

P: ¿Qué piensas de Eurovisión? ¿Irías?

R: Creo que no, yo creo que son golpes de suerte. Esos golpes de suerte que al final hacen la diferencia. En esta edición había mucho talento, pero al final es una competición en la que hay muchos factores que definen si ganas o no.

P: "Mi Vicio" habla de esa historia de amor adolescente. ¿Cómo fueron tus amores de instituto? ¿Es algo autobiográfico?

R: Claro que sí, toda la canción habla de mí al 100%, desde el momento que digo que me fui a Galicia por una depresión, hasta el punto en el que digo que me quedé en Galicia por un amor. Todos los puntos son autobiográficos, ya que relatan literalmente vivencias de mi vida. Según escuchas la canción te vas enterando, simplemente que con un aspecto comercial para que toda la gente lo pueda masticar. Al final mis vivencias ahora mismo, son cosas que va a vivir todo joven en su vida.

P: ¿Nos puedes adelantar alguna colaboración que tengas en mente?

R: En composición tengo muchas colaboraciones que he hecho con muchos artistas. Entre ellos: Ana Mena, Lola índigo o Robledo. Internacionalmente hay cositas también que he estado haciendo con Becky G. Entonces, como compositor se vienen cosas muy importantes, y como artista igual, vienen colaboraciones bastante potentes. Siento que hay artistas que va a ser muy gracioso verles en el tipo de género que estoy haciendo ahora.

P: ¿Dirías que ahora te tira más el Netflix & Chill que la fiesta?

R: También hay Netflix en Madrid. (Ríe) Es bueno el Netflix&Chill por una temporada, pero el cuerpo pide salsa y la salsa está en Madrid.

P: ¿Piensas en disco?

R: De momento tengo pensado sacar singles. Single, single, single, ya que hablando con Universal creemos que esta es la mejor estrategia en este momento. Pero claro no descarto un disco, ya que cuento con su apoyo para un álbum futuro. Así que creo que va a ser una buena opción. Cualquier artista sueña con su propio disco. Mostrar un disco al mundo es siempre una buena oportunidad para que la gente entienda tu punto más sensible.

P: ¿Quizás para el año que viene?

R: Sí, por supuesto. Para el próximo año tengo claro que quiero sacar el disco, porque quiero que se escuchen 12 canciones del tirón y entiendan bien mi vida.