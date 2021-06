Twitter Blue | ¿Pagarías por las nuevas funciones?

Imaginas que Twitter anuncia que ofrece nuevas funcionalidades, pero...¿de pago? Aunque pueda parecer surrealista -teniendo en cuenta que es una de las aplicaciones más usadas a día de hoy-, ya se ha hecho realidad en territorios como Canadá y Australia. Y atento, porque una de las principales características parece que está conquistando a más de un usuario: permite deshacer tuits y editarlos en los primeros 30 segundos tras su publicación.

“Welcome to Twitter Blue -- a new subscription service designed to give you more customization over your Twitter experience and access to premium features, including:

��Undo Tweet

��Bookmark Folders

��Reader Mode pic.twitter.com/YC6QiLM52U“