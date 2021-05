En diciembre de 2020, medio mundo se entregaba a los nuevos lanzamientos de Netflix. Los Bridgerton entró con no demasiado éxito los primeros días, pero enseguida se consagró como la serie más vista de la plataforma en tiempo récord. Uno de los motivos fue Regé Jean-Page, quien interpretó con maestría a Simon -el Duque de Hastings- y le permitió llegar a ambos hemisferios a través de su personaje. Tras confirmarse que no formará parte de la segunda temporada de la serie, el actor protagoniza la nueva portada de Variety y habla sobre la decepción que causó esta decisión, lo mucho que ha luchado por llegar hasta donde se encuentra ahora y cuáles son sus próximos proyectos.

"Simon era esta bomba de un antagonista de tan solo una temporada. Su labor era reformarse y encontrar su verdadero "yo" a través de Daphne", explicaba el actor. "Creo que una de las cosas más valientes del género romántico es permitirle a la gente tener un final feliz". Unas palabras que aclaran cómo vivió él su inesperado adiós a la serie que lo catapultó a lo más alto de Hollywood. De hecho, celebrities como Kim Kardashian confesaron su confusión, perplejidad e incomprensión ante el anuncio. Pero Page indicó tranquilo lo que estaba haciendo mientras medio mundo manifestaba en redes sociales su descontento: "Mi teléfono estaba al otro lado de la habitación", admitía. Una confesión que evidencia lo despreocupado y orgulloso que se sentía de su trabajo y el profundo respeto que profesaba a la creadora del proyecto.

"No pensé que todo esto fuera posible"

Regé Jean-Page también tuvo tiempo de hablar sobre sus próximos proyectos. Se desconoce con exactitud los rodajes a los que hará frente durante la segunda mitad de 2021, pero tiene claro que ahora cree en sí mismo más que nunca: "He estado en más duelos de regencia de los que jamás imaginé que haría o podría", bromeaba. "No pensé que fuera posible, pero ese es mi error por no creer en ello y no aceptar mi propia responsabilidad de hacerlo posible a través de nuestro papel como actores. Me complace haber dado los primeros pasos en lo que parece que se ha convertido en un conjunto de oportunidades cada vez mayor. Y espero que eso continúe".

Netflix quiere seguir contando con él y Regé ya forma parte del reparto de series como The Gray Man y Dungeons & Dragons. Y tras su marcha de Los Bridgerton, el actor comparó su salida con dejar la escuela secundaria: "Le tienes miedo a lo desconocido y piensas: Dios mío, nunca voy a hacer amigos tan buenos como los que tengo, y luego los haces".