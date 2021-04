RegÃ©-Jean Page, Â¿descartado de un proyecto por su raza?

Si aún estábamos haciéndonos a la idea de la ausencia de Regé-Jean Page de la segunda temporada de Los Bridgerton, ahora ha salido a la luz una posible negativa antes de formar parte de la serie de Netflix. Tal y como indica The Hollywood Reporter, el actor habría hecho una audición para el papel del abuelo de Superman en la serie Krypton. Sin embargo, todo se quedó a medio camino porque aunque los responsables de la serie optaban por conseguir un reparto diferente, lo cierto es que pudo haber sido rechazado por su raza.

“Hearing about these conversations hurts no less now than it did back then. The clarifications almost hurt more tbh.



Still just doing my thing.



Still we do the work.



We still fly.



