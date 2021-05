Es probable que te hayas topado con el término "poliamor" en más de una ocasión, pero... ¿alguna vez lo has investigado desde dentro? Poliamor para principiantes, participada por RTVE, es la nueva película protagonizada por María Pedraza y que se adentra en esta forma de amar alejada de las convenciones sociales. "Creo que es un proyecto muy honesto, nada pretencioso y que no impone esta forma de amar de la que se habla. También intenta trasladar al espectador de una forma noble esta decisión”, apuntaba la intérprete a RTVE Digital.

Karra Elejalde, Toni Acosta, Quim Ávila, Cristina Gallego, Luis Bermejo y Eduardo Rosa completan el reparto de la idea original de Fernando Colomo: "Poliamor para principiantes plantea un tema que llevaba décadas gestándose pero que ha estallado en los últimos años: un cambio de paradigma en las relaciones sentimentales", indicaba el director. "Frente a la tradicional concepción de la pareja a largo plazo como la única opción posible hemos pasado a contemplar un amplio espectro de relaciones románticas y/o sexuales", concluía. Una idea que comparte Pedraza al afirmar que esta película es "perfecta para pensar y para dejar de hacerlo al mismo tiempo".

"Esta película ha sido todo un descubrimiento"

María Pedraza, que da vida a Amanda en la ficción, cuenta cómo fue todo un reto enfrentarse a la ingente cantidad de términos que posee esta forma de relacionarse: "Hay palabras que son una locura. Yo admiro mucho las que se utilizan, porque al final no he dejado de descubrir a medida que iba grabando cada escena. Yo lo descubrí -el poliamor- a través de una excuñada que tuve. Yo soy de una forma de amar algo más clásica, pero cuando hago un proyecto me gusta que dejen huella en mí y me enseñen algo. Este me ha enseñado a no juzgarme, no prejuzgar y también a descubrirme. Me gusta enamorarme de las personas, pero para mí ha sido un descubrimiento esta película. Al final te interesas sobre lo que quieres aprender".

María Pedraza: "Soy de una forma de amar algo más clásica" RTVE

¿Alguna vez se ha sumergido en el poliamor? Pedraza, a pesar de interpretar a una doctora que lleva a la práctica este tipo de relación romántica, tiene clara su postura: "No me he metido a investigar o a poner en práctica esa forma de amar. Pero creo que como en todas las casas:se cuecen habas", comenzaba explicando. "En el poliamor, que aparentemente es un término que para mí significa libertad y conocerte a ti mismo, también hay problemas. Cuando dos personas se unen al final se están mostrando tal y como son. Cuanto más te muestres, más formas hay de juzgar a una persona. No sé si el poliamor es un término con el que te comprometes al 100% con otra persona, porque lo haces de otra forma".