Maluma sigue sumando éxitos y se convierte en el primer artista masculino en protagonizar la portada de Cosmpolitan. La revista se citó con él en el Caribe para cumplir un hito en la historia del medio y dedicarle su primera portada masculina. Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, mostró en esta entrevista su faceta más sincera, se sinceró sobre su familia, los sueños que le quedan por cumplir e incluso sobre sus costumbres religiosas.

A sus 27 años, Maluma se posiciona como toda una estrella del pop latino . Uno de sus últimos temas, " Hawái ", acumula más de 730 millones de reproducciones en YouTube, pero parece que el artista colombiano mantiene los pies en la tierra. Para él, lo más importante sigue siendo su familia. " Mis padres son mi gran apoyo . Me considero muy afortunado de tenerlos. Me levanto todos los días y lo primero que hago es escribirles para darles las gracias por estar vivos, por ser mi auténtico motor , mi motivación, mi compañía, mi soporte", explica el intérprete de "Hawái".

"Me siento identificado con el budismo como un estilo de vida"

Maluma dice sentirse muy agradecido por ser el primer hombre en ocupar la portada de Cosmopolitan España y declara también echar de menos a sus seguidores en España. "Es algo histórico, me siento feliz y agradecido", dice el colombiano. "Está hecha con mucho amor… seguro que nos vemos pronto porque me hace mucha falta; no solo tengo ganas de la comida y el vino, también de mis fans españoles", se sincera.

El artista, quien lleva una vida muy ajetreada y llena de éxito internacional, ha querido abrirse al 100% y en todas sus facetas. Maluma habla además sobre sus costumbres religiosas y reconoce encontrar paz en la meditación, pues se considera "una persona que ama la adrenalina" y que "disfruta del presente al cien por ciento". "Me siento identificado con el budismo como un estilo de vida", declara Maluma. "He dado con respuestas que en otros campos no he logrado; yo fui criado en el catolicismo y también lo practico, pero en la meditación encuentro paz", explica.

Pero parece que Maluma no se conforma y para el artista la cima aún no ha llegado. "Mis sueños solo están empezando, pues mi carrera acaba de comenzar y lo más grande está por venir, porque todavía tengo mucha hambre de seguir trabajando", declara él a la revista. "Quiero conseguir los Grammy Anglo, posicionarme como el número uno a nivel mundial… Sé que no es fácil, pero la dedicación y las buenas decisiones van a ayudar a que suceda. Sigo soñando y seguiré soñando, ese es el motor de mi vida", concluye.