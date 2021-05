Ruggero: "Me encantaría participar en Eurovisión, pero antes me lo tienen que ofrecer"

Llevábamos un tiempo esperando el primer álbum de Pascuarelli, y por fin podemos disfrutar de 'RUGGERO', su primer trabajo. Tan orgulloso está el artista italiano de las diez canciones que él mismo firma con su puño y letra, que le ha puesto su nombre. El álbum homónimo está siendo todo un éxito en las listas latinoamericanas, pero especialmente en Argentina, el país que le acogió y le dio las oportunidades profesionales que tan bien ha sabido aprovechar.

El ex chico Disney nos cuenta la historia detrás de este primer disco, los entresijos que esconden sus letras y los artistas que a día de hoy más le inspiran. El álbum incluye 10 canciones conectadas entre sí. El hilo conductor de todas ellas es una única relación de pareja, algo común para todos nosotros, que Ruggero cuenta desde la propia experiencia. "Estaba escribiendo pensando en una pareja común y terminé hablando de mi historia", confiesa.

Desde el comienzo, con ese primer encuentro, conocerse y compartir, pasando por momentos felices y tristes, hasta la ruptura de la pareja. Además, casi todas las composiciones, tienen como un guiño a las raíces del artista, al incluir palabras en italiano. Pero nadie mejor que él para describir su álbum con todo lujo de detalles. ¡Atentos!

P: Primer álbum, ¿sensaciones?

R: La verdad que muy, muy contento. Muy emocionado con este, te diría primer lanzamiento, aunque no lo es. Pero es un primer álbum. Así que vamos a llamarle un primer lanzamiento de este primer álbum. Es algo que esperaba hace demasiado tiempo. Además, sé que les está yendo muy bien a todas las canciones y es algo que me gusta muchísimo, porque me he dado cuenta de que están de verdad escuchando todo el álbum; de principio a fin. Eso quiere decir que gusta, ¿no? Y al mismo tiempo, fue pensado para que se escuche todo entero. No es un álbum de sencillos. Realmente fue pensado en contar una historia. Así que, si quieres saber la historia tienes que escucharlo entero.

P: ¿Quién se va a sentir más identificado con tus letras? ¿Qué franja de edad?

R: Es que no hay una edad particular. Uno a cualquier edad se puede enamorar o se puede sentir conectado a otra persona. A cualquier edad puede terminar una relación, y después, volver a empezar esa relación con la misma persona. Entonces, creo que cualquier persona se puede identificar con todos los temas del álbum. Como que hay siempre una parte de tu historia en el disco. Tienes que ver en qué punto, en qué canción te encuentras con tu pareja.

P: ¿Hablas de una relación en concreto o de varias?

R: Es un concept álbum pensando en una historia concreta. Desde las primeras miradas, las conexiones con esas personas, ese primer encuentro, hasta el momento de empezar a salir, el enamoramiento cuando está todo increíble, después los primeros problemas, el corte, y termina el álbum con la canción “Gelato”, que habla un poco de un reencuentro y deja un poco la esperanza de qué pasará… Queda el final un poco abierto.

P: O sea que hay un continuará… ¿Dónde hubo fuego, quedan las cenizas?

R: En esa historia parece que sí… Hay que ver si de esas cenizas vuelve a surgir el amor. Eso aún no lo conté.

P: ¿Lo dejas para el próximo?

R: Hay que ver si continuará el álbum, aunque yo siento que todas las canciones que vendrán próximamente ya estaré inspirado de otra manera y quizás con ganas de querer contar otras cosas. Entonces, verán próximamente lo que tendré para contar. Lo que verán es un cambio importante en mí.

P: ¿Hay mucho de ti y de tu vida en las canciones?

R: Al principio pensaba que no y terminé dándome cuenta de que sí. Como que estaba hablando un poco de mi historia, quizás de forma inconsciente. Eso quiere decir, aún más, que es la historia de Ruggero. Por eso el álbum se llama así.

P: Eso les pasa a muchos escritores, que empiezan con un tema y acaba derivando en otros muchos que poco tienen que ver…

R: Es que te lo juro, estaba escribiendo pensando en una pareja común y terminé hablando de mi historia. Obviamente siempre pensando en algo con lo que la gente se pueda identificar. Era un poco la idea principal del álbum, pero bueno las cosas cambian. Todo cambia con el tiempo.

P: ¿El proceso de composición ha sido largo?

R: Fue un proceso largo y ya del año pasado. Obviamente, esas canciones me siguen representando y son al 100% reales. He sido sincero conmigo mismo, pero saqué el álbum en un período distinto a cuando lo escribí. Ahora estoy en otro tipo de proceso. Las personas cambian, también la manera de comunicar. Voy aprendiendo otras formas de comunicar escuchando mucha música en español y ubicándome en otros lados.

P: ¿Cuáles son tus referentes dentro de la música en español?

R: Te digo alguien en particular. A mí Sebastián Yatra me parece un artista muy completo y con una carrera muy buena. Me parece un artista multifacético desde el lado del género musical. Él no se cerró nunca con un género, siempre ha hecho un poco de todo: desde reguetón a pop, pasando por un disco entero de baladas. Ha dejado un abanico muy amplio y creo que esa es su fuerza. Por eso me parece un referente muy grande. A mí me gusta todo tipo de música, aunque sé a dónde no ir. Pero bueno, me parece que dejar todas las puertas abiertas siempre está bien, pero teniendo el foco principal en un estilo.

P: Lo tenemos ahora en España grabando una serie. ¿Ya compartís algo como actores y cantantes a la vez?

R: Está buenísimo experimentar cosas nuevas, cosas que nunca hayas hecho. Creo que Sebastián nunca había actuado y ahora estará experimentando nuevas emociones. A saber cómo va a terminar escribiendo después de esto. Yo creo que siempre todas las experiencias nuevas, cosas que nunca hiciste, te abren otro mundo para poder componer e inspirarse en otras cosas y no caer siempre en lo mismo.

P: Dices que tienes el corazón dividido entre Italia y Argentina. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ambos sitios?

R: Es que cada sitio es como que tiene lo suyo. Obviamente en Italia está mi familia. Entonces, lo negativo de Argentina es no tener a mi familia cerca. Piensa que, ahora por todo lo de la pandemia, hace más de un año y medio que no voy a Italia. Así que con ganas de volver a verles. El próximo mes ya iré para allá. Argentina, al mismo tiempo, me dio muchísimo amor desde que llegué y me dio la posibilidad de vivir de lo que más amo. Siempre voy a estar agradecido a un país tan hermoso como es Argentina.

P: ¿Dirías que hay más oportunidades en Argentina?

R: No sé, son las oportunidades que se me dieron a mí. Yo justo fui a trabajar para Disney en Argentina para Latinoamérica, después se extendió también a Europa. Pero bueno, las posibilidades yo las tuve y me las busqué en Argentina. Después, en los próximos años, uno nunca sabe dónde van a salir. Quizás en Italia o en otro país. ¿Por qué no? Me encantaría.

P: No sé si estás siguiendo un poco Eurovisión, pero Italia lleva unos años apostando bastante fuerte…

R: No estoy tan al tanto, pero es alto festival. Hay un montón de talentos de todos los países.

P: ¿Te ves representando a Italia en Eurovisión?

R: Me encantaría, pero antes me lo tienen que ofrecer. Ojalá, estaría buenísimo. Me parece que es una gran posibilidad para cruzarse con talentos de tantos países.

P: Te has metido en la industria musical en un momento complicado. ¿Sientes que nunca hay un momento perfecto o te dio bajón la situación?

R: Creo que nunca hay momento perfecto. Las cosas tienen que pasar en el momento en el que tienen que pasar. Ahora me tocó lanzar este primer álbum en un momento de pandemia, y bueno, a disfrutarlo así. Vino así y hay que disfrutarlo al 150.000 por ciento. Porque el primer álbum es algo que pasa solo una vez en la vida. No me voy a olvidar nunca de haber lanzado mi primer álbum en un momento tan particular de nuestras vidas. A mis nietos se lo contaré: “Lancé un álbum en plena pandemia. '¿Saben lo que fue el coronavirus?' Así que va a ser particular y especial también eso.

P: Está Colombia sufriendo y muchos artistas han hablado del tema en sus redes. ¿Eres de los que te gusta dar su opinión o de los que prefiere no mojarse?

R: Me parece que nosotros, desde el lado de los artistas, tenemos que apoyar lo máximo posible. Sobre todo en este caso que el pueblo está luchando por algo tan importante. Así que ojalá que todo se resuelva pronto de forma pacífica.

P: Se ha hablado mucho de tu faceta de chico Disney. ¿No tienes ya ganas de abandonarla?

R: Me parece que efectivamente ya no soy más chico Disney, aunque al mismo tiempo Disney siempre va a ser parte de mí porque es mi pasado. Soy como soy hoy por todo lo que viví con Disney. Me preparó para vivir todo lo que estoy viviendo, pero ahora también me siento mucho más adulto y preparado para poder contar otras cosas que antes no tenía ni ganas, ni podía. Sigo siéndolo, pero más desde otro lado.

P: Mirando al presente sin renegar del pasado, ¿no?

R: No, renegar nunca. Me parece inútil. Disney fui mi familia durante muchísimo tiempo, y no la voy a abandonar nunca, porque siempre va a ser mi familia. Como todas las familias cuando te vas de casa. Es lo mismo.

P: ¿Ganas de girar?

R: Ojalá. Está muy pensado. Pero bueno, estamos esperando el momento para poder salir de gira con este primer álbum. Todos los músicos y los que trabajan en este mundo tienen muchas ganas de salir a hacer shows. También como fan de otros artistas, tengo muchas ganas de ver un directo. Así que ojalá que pronto suceda.