Ha revolucionado las redes sociales con el lanzamiento de "Inédito", pero Fran Rozzano no se ha quedado de brazos cruzados y acaba de reventar las listas de reproducción con "Tóxico". Su nuevo tema llega de la mano de los Mambo Kingz, el exitoso dúo de productores puertorriqueños. Una influencia que ha sabido plasmar a la perfección en un proyecto que es el preludio de todo lo que tiene previsto para 2021.

Es un momento de celebración porque lo que cuenta la canción al final lo que cuenta es que me llega un momento de paz y tranquilidad al llamar a mi pareja para decirle que lo nuestro no podía salir adelante porque era tóxico.

"Me llegaron a pedir que dejase a un lado mi acento"

No podemos olvidar que tus orígenes están en Cádiz. ¿Cómo crees que ha marcado tu carrera profesional el hecho de ser español y en concreto, andaluz?

Creo que es lo que más me identifica. Al fin y al cabo la raíz y la esencia es lo que uno lleva dentro. En Latinoamérica me he dado cuenta de que gusta muchísimo tanto el rollito español y el acento gaditano. Sobre todo la influencia me viene del carnaval y el flamenco, y es algo que se nota.

J Balvin acaba de lanzar un documental sobre su vida donde confesó abiertamente que al comenzar su carrera, recibió todo tipo de presiones para que cantara en inglés y no en español. ¿Alguna vez te ha pasado algo así?

A mí en concreto con el español y el inglés no me pasó, pero se me dio una situación parecida con el andaluz. Me pedían que era mejor que dejase un poco el acento, o mi forma de cantar y mis giros. Yo quería mantenerme siendo fiel a mi esencia, así que gracias a Dios supo darse cuenta de cómo era. Al final supongo que va por modas o por lo que se va escuchando.

¿Crees que las plataformas digitales ayudan a artistas emergentes a darse a conocer? ¿O que se sigue primando a los más top y se olvidan un poco de los que están empezando?

Mi caso es el ejemplo yo creo. Llevo casi nueve años haciendo covers en YouTube e Instagram, pero han sido las plataformas las que a mí me han dado a conocer y poder ir a Puerto Rico o Miami para firmar con Pina Records. Yo animo a todo el mundo a que se meta, haga covers y canciones originales, lo que sea, pero que compartan su música y que si tienen un poco de suerte y disciplina, te llega.

¿Con qué género te gustaría probar y aún no te has atrevido?

Bueno, en ese aspecto no me quiero encasillar nada. Me gustaría experimentar en todo lo que me pudiese venir en la carrera. R&B fue lo primero que yo hacía, música negra, soul... En realidad todo lo que me pueda venir estoy totalmente abierto.