De Billie Eilish a Justin Bieber: famosos a los que la fama casi les cuesta la vida

Amanda Seyfried ha sido la última en dar voz a un problema que comparten muchísimas celebrities: el costoso precio de la fama. Ella acaba de confensar en una entrevista para Insider lo que le cuesta demostrar que es una persona "normal". De hecho, la actriz nominada este año al Oscar, admite que esto le ha provocado ansiedad y ataques de pánico. "Es casi como de vida o muerte. Así es un ataque de pánico, de verdad. Tu cuerpo opta por la pelea o la huida. La avalancha de endorfina y la descarga que tiene lugar después de un ataque de pánico es extraordinario", afirmó Seyfried.

"No hay entrenamiento, no hay algo como, déjame ir a una escuela que me va a enseñar a ser famosa. Además, eso apestaría. Eso sería una escuela basura... La gente famosa apesta. La fama es basura", declaró en su día Billie Eilish. Aunque luego aclaró que la felicidad que le aporta subirse al escenario, compensa todas las dificultades. "La mitad es horrible y la mitad es increíblemente sorprendente y completamente invaluable", agregó Eilish hablando del precio a pagar cuando se es famosa.

Ya lo dijo en su día el actor Idris Elba, que confesó que ser famoso le hacía casi imposible mantener relaciones amorosas sanas. "A veces no estás seguro de lo que es real o no, especialmente cuando se trata de relaciones", se lamentó. "Si millones te adoran, a veces, incluso en la puerta de tu casa, puedes volverte paranoico y preguntarte constantemente: '¿Quién es él? ¿Quién es ella?' Sé que he sido culpable de ello en el pasado", apuntaba el intérprete.

Problemas amorosos por los que también ha pasado la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence. "Nadie me invita a salir. Me siento sola todos los sábados por la noche", señaló en una entrevista para Vogue . "Los chicos son tan malos conmigo... Siento que necesito conocer a un chico, con el debido respeto, que haya estado viviendo en Bagdad durante cinco años y que no tenga ni idea de quién soy ", declaró.

Kylie Jenner ha sido otra de las personas que ha contado cómo la fama estaba repercutiendo en su salud mental. "Me despierto todas las mañanas con la peor ansiedad. No sé por qué. Tengo, como, un problema", dijo para la revista Interview. "Me despierto todas las mañanas como a las siete porque creo que se está difundiendo alguna historia mala sobre mí y tengo que comprobarlo. Mi peor miedo es despertarme y encontrar algo malo sobre mí en Internet".

Robert Pattinson también se quejó de la carga que supone diariamete ser famoso. El hecho de no poder hacer nada sin que un fan le parase, le tenía permanentemente enfadado con el mundo. "En Los Ángeles tengo menos de 40 segundos desde el momento en que llego a algún lugar antes de que me pidan mi autógrafo", apuntó Pattinson en una entrevista para Premiere . Según él, las redes sociales hacen que sea demasiado fácil para sus seguidores rastrear sus movimientos: "Es culpa de Twitter. Si este sitio web no existiera, estaría en paz".

Por otro lado, Justin Bieber siempre ha hablado con sinceridad de sus problemas a la hora de aceptar la fama. "Te sientes solo, ya sabes, cuando estás de viaje. La gente ve el glamour y las cosas increíbles, pero no conocen el otro lado. Esta vida puede destrozarte." El artista reconoció que se emocionó viendo el documental de Amy Winhouse, pues se sentía identificado al ver lo mal que lo pasaba con el trato que le estaban dando los medios de comunicación. "La gente pensó que era divertido pincharla cuando estaba tocando fondo, para seguir empujándola hacia abajo hasta que ya no tuviera más de sí misma. Y eso es lo que estaban tratando de hacerme a mí." Bieber habló también de lo qué se siente cuando estás todo el día perseguido. "Cuando no puedes ir a ninguna parte o hacer nada solo, te deprimes. No le deseo esto a nadie".

Un sentimiento que también ha vivido en sus carnes Lady Gaga. "Tan pronto como salgo al mundo, pertenezco, en cierto modo, a todos los demás", dijo la cantante a CBS Sunday Morning, que se planteaba si era legal el seguimiento que sufría. Después de leer esto, ¿sigues queriendo ser famoso/a?