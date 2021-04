Â¿Por quÃ© Twitter se ha volcado con Fifth Harmony, One Direction y Little Mix?

Puede que hoy al abrir Twitter te hayas encontrado con varios hastags que empiezan con la palabra JUSTICE en mayúsculas y que mencionan a varios grupos pop muy conocidos. JUSTICE FIFTH HARMONY, JUSTICE ONE DIRECTION y JUSTICE LITTLE MIX han sido tendencia toda la mañana, y buena parte de la tarde, debido a que numerosos fans se han decidido a "hacerles justicia". Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Qué reclaman los fans?

"Solo pedimos justicia,y para que vean de que no es una simple exageración. Esto va más a allá de lo poco que pudimos saber con el pasar del tiempo.

— Cami (@Hidalcash) April 6, 2021

Son muchísimos los tuits con los que miles de seguidores denuncian que sus artistas de referencia han sido víctimas de explotación laboral, abusos y todo tipo de tratos vejatorios. Supuestamente todo esto vendría de Syco, la discográfica de Simon Cowell. La mayoría de los fans alegan que los grupos sufrieron mucho durante su formación y trayectoria posterior.

"No olvidemos a 5sos, Ellos también sufrieron de los abusos y trampas de la industria musical

— Sweet_BGreen�� (@larry_1128) April 6, 2021

No solo han sido los fanáticos los que se han decidido a denunciar este maltrato. Jedward, los hermanos gemelos irlandeses conocidos por su aparición en la sexta temporada de The X Factor UK, también se han manifestado sobre este asunto a través de varios tuits en los que no han dejado precisamente bien ni a Cowel, ni al programa que los descubrió, X Factor.

“Simon Cowell thinks he’s the Mafia leader of the music industry when in reality he’s nothing but a bad facelift ❤️“ — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

"El mayor arrepentimiento de nuestras vidas es no decirles a los jueces de X Factor que se fuesen a la mierda", con esta declaración abren el polémico hilo los hermanos.

“Eating disorders and depression are very common in the music industry and it’s cuz nobody cares about the artist’s mental health! only the money!“ — JEDWARD (@planetjedward) April 5, 2021

Otros de los mensajes que se han podido leer son: "Todos los concursantes de X Factor eran esclavos del programa y nos pagaban CERO mientras otros hacían millones", "Simon Cowell piensa que es el líder de la mafia de la industria de la música cuando en realidad solo es un mal estiramiento de cara".

“Non-Disclosure Agreements NDA’s are very prevalent in the music industry! Resulting in no one talking about the abuse/stuff that happens!“ — JEDWARD (@planetjedward) April 6, 2021

Estos son solo algunos ejemplos que los Jedward han colgado en sus redes y con los que han tratado de explicar cómo se sentían por aquel entonces. También han señalado como culpable de sus episodios depresivos y trastornos alimenticios a la presión que han recibido por parte de la industria. Además, afirman que "cuando los artistas hacen demasiadas preguntas, son una amenaza" y se les limita la promoción.

Estos mensajes calado muy hondo entre los seguidores de One Direction, Little Mix, Fifth Harmony y numerosos artistas que han pasado por el programa de Simon Cowell y que se han sumado a esta denuncia colectiva a través de las redes. No olvidemos que en su día la girl band Little Mix, ya decidió hablar de esta histora de abusos en su tema Not A Pop Song.

A pesar de todas estas acusaciones, Cowell aún no se ha pronunciado al respecto y tampoco sabemos si se han emprendido acciones legales contra su persona o contra Syco, su discográfica. Lo que está claro es que todo esto abre una brecha dentro de la industria musical que va a ser difícil de zanjar.